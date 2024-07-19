Обилие эмодзи в романтической переписке может поставить крест на общении

Психолог Алтаева: обилие эмодзи в романтической переписке может отпугнуть. Флиртуя по переписке, некоторые пытаются выразить всю полноту чувств с помощью сердечек, цветочков и других эмодзи. Однако эффект может быть ровно противоположным: собеседник просто перестанет воспринимать вас всерьёз, предупредила эксперт. Рассказываем, как пользоваться эмодзи правильно, чтобы не угодить в чёрный список.

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Сколько эмодзи допустимо в переписке

Перебарщивать с количеством точно не стоит, заявила сексолог и психолог Лиля Алтаева. Она рекомендовала ставить не больше двух эмодзи в одном предложении, если без них совсем никак не обойтись.

Почему много эмодзи — плохо

По словам психолога, собеседник может решить, что за обилием эмодзи кроется скудный словарный запас. Кроме того, он может подумать, что вы неуравновешенны в своих чувствах.

Какие эмодзи лучше не отправлять

Если вы только начинаете отношения, не стоит слать партнёру двусмысленные эмодзи. Если уж вы отправляете сердечки или поцелуйчики, они должны быть «к месту и не слишком навязчивыми», сказала эксперт в беседе с АГН «Москва».

Ранее психолог Мелани Шиллинг рассказала, когда переписка с другим считается изменой партнёру.