Психолог объяснил, как принять «несправедливости» жизни

Психолог Лабковский объяснил, как смириться с несправедливостью мира. Бывают люди, глядя на которых кажется, что при рождении они вытянули счастливый билет. Кому-то повезло с внешними данными, другие родились в состоятельной семье, третьи легко находят общий язык со всеми и с ходу становятся душой компании. На их фоне волей-неволей можно загрустить от несправедливости мира. Вот как не утонуть в обиде на судьбу.

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О чём надо помнить

Мир действительно несправедлив, и кому-то в этой жизни повезло чуть больше, отметил психолог Михаил Лабковский.

Думая об этом, мы нередко упускаем из виду важную деталь: мы всегда видим только одну сторону медали. Мы не можем знать, что на самом деле стоит за внешней картинкой.

Например, красивая фигура может быть не выигрышем в генетической лотерее, а результатом упорных тренировок.

Как справиться с переживаниями

Переведите внимание с жизни других, на собственную. Очень многое из того, о чём вы тайно грезите, вы можете реализовать самостоятельно, написал Лабковский в своём телеграм-канале. Хотя никто не может гарантировать, что это будет легко.

А вместо того чтобы концентрироваться на том, что вы всё равно не сможете изменить, подумайте о своих сильных сторонах, посоветовал психолог.

Ранее психолог Виктория Моисеева дала пошаговый алгоритм на случай, если вы очень сильно кому-то завидуете и хотите это изменить.