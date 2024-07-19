Эксперт по этикету объяснила, можно ли отвлекаться на телефон при встрече

Отвлекаться на телефон при встрече — неуважительно, рассказала специалист по светскому и деловому этикету Алена Гиль в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». По ее словам, гаджеты отвлекают от общения.

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Эксперт объяснила, что когда на совещании человек отвлекается на свой телефон, все остальные тоже обращают на него внимание. По ее мнению, это хамство и неуважение к окружающим. Во время встреч с людьми нужно обращать внимание не на свой гаджет, а на человека.

Спрашивается: так уже или ты со мной разговариваешь, да, или ты решаешь свои вопросы? — отметила Гиль.



Специалист добавила, что это странно, когда люди сидят в телефонах на романтическом свидании. Кроме того, если люди договариваются о встрече на какое-то время, его полностью нужно посвящать именно собеседнику.

Когда я убираю телефон, я говорю: «Эти 20 минут — раз я сама согласилась встретиться, ничего более важного, чем вы, для меня нет», — подытожила Гиль.



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