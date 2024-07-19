Эксперт по этикету объяснила, можно ли отвлекаться на телефон при встрече

Эксперт по этикету раскрыла, можно ли отвлекаться на телефон при встрече
Отвлекаться на телефон при встрече — неуважительно, рассказала специалист по светскому и деловому этикету Алена Гиль в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». По ее словам, гаджеты отвлекают от общения.
Эксперт объяснила, что когда на совещании человек отвлекается на свой телефон, все остальные тоже обращают на него внимание. По ее мнению, это хамство и неуважение к окружающим. Во время встреч с людьми нужно обращать внимание не на свой гаджет, а на человека.
Спрашивается: так уже или ты со мной разговариваешь, да, или ты решаешь свои вопросы? — отметила Гиль.
Специалист добавила, что это странно, когда люди сидят в телефонах на романтическом свидании. Кроме того, если люди договариваются о встрече на какое-то время, его полностью нужно посвящать именно собеседнику.
Когда я убираю телефон, я говорю: «Эти 20 минут — раз я сама согласилась встретиться, ничего более важного, чем вы, для меня нет», — подытожила Гиль.
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