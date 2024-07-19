Психолог объяснил, почему бездомные отказываются от помощи

Бездомные из-за незрелости личности часто отказываются от помощи. Эксперты социального центра Е.П. Глинки стараются мотивировать их принимать поддержку, рассказал РИАМО психолог центра Михаил Шеверев.

Он отметил, что люди оказываются на улице из-за бегства от проблем, нежелания столкнуться с реальностью и отсутствия воли к достижению лучшей жизни. Также стыд перед близкими людьми становится препятствием.

Часто страх и стыд мешают сделать первый шаг к изменениям.

Чтобы помочь бездомному, специалисты разбираются в обстоятельствах, приведших его к сложностям, и стараются мотивировать его к изменениям, выстраивая доверительные отношения.