Реально ли перевоспитать нарцисса

Эксперты сходятся во мнении, что нарциссические черты время от времени проявляются у каждого, и это совершенно нормально. Тем не менее у людей с завышенным самомнением может быть диагностировано нарциссическое расстройство личности. Нарциссы, как правило, искренне верят, что они лучше других, что выливается в высокомерие, эгоизм и даже манипуляции, которые позволяют добиться желанного восхищения окружающих.

© Super.ru

«Очевидно, что некоторые люди могут меняться сильнее, но, как правило, вы не ожидаете, что человек, которого вы знали как очень самовлюбленного человека, полностью изменится, когда вы встретите его снова через несколько лет»

Ульрих Орт, профессор в интервью BBC News



Ученые тщательно изучили более 50 ранее опубликованных исследований с участниками от 8 до 77 лет, чтобы выяснить, способны ли жизненный опыт, мудрость и зрелость оказать на нарциссов положительное влияние. Выводы экспертов были опубликованы в научном журнале Psychological Bulletin. Оказалось, что нарциссы, увы, не меняются с возрастом — можно даже не пытаться их перевоспитать. Со временем они учатся состраданию, но нарциссизм — это, по мнению экспертов, устойчивая черта личности.