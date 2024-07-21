Сделал — не сожалей: пять способов принять верное решение

Проблема выбора сопровождает нас с раннего детства: какую из игрушек взять, какой формочкой для песка поделиться? Взрослея, мы уже размышляем над другими вопросами, однако сомнения никуда не уходят. О том, как сделать процесс принятия решения менее мучительным, а главное — почему не стоит сожалеть о сделанном выборе, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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Замечали ли вы, что вне зависимости от серьезности принимаемого решения определиться бывает крайне сложно? Иногда невероятно трудно бывает выбрать «ту самую» сумочку, технику, автомобиль, карьеру — да что угодно.

"Такие примеры можно посчитать мелочами. Но как быть, когда наш выбор носит буквально судьбоносный характер? Когда речь может идти о делах личной жизни и о карьере, о выборе жилья, о согласии на серьезное лечение или же о кардинальной перемене жизни", — отметила Игонина.



Есть несколько интересных подходов, ориентируясь на которые можно значительно упростить себе жизнь и обрести уверенность в том, что сделанный шаг — верный.

Принцип «здесь и сейчас»

Делая какой-либо выбор, мы основываемся на двух моментах — собственном опыте и представлениях о том, к чему наше решение приведет в будущем. Однако придется ли нам по вкусу конечный результат, мы не знаем и предугадать не можем. Соответственно, запоздалые сожаления и переживания по поводу того, что нужно было поступать по-другому, здесь совершенно ни к чему. Заглянуть в будущее мы не можем, а значит, и корить себя не за что.

Принцип Чингисхана

Великому полководцу приписывают такие слова: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся, сделал — не сожалей». И их вполне можно применить к ситуации выбора. Так, приняв решение, основываясь на всей имеющейся информации, желаниях и возможностях, мы опираемся на самый оптимальный вариант. И, остановившись на нем, предварительно все взвесив и проанализировав, можно смело отметать иные предположения. Ведь различные «если бы да кабы» в плане сделанных поступков нерациональны. А раз так, то и сожалеть о результате попросту бессмысленно. Ситуация уже сложилась именно таким и никаким другим образом.

Принцип «я всегда прав»

Этот принцип следует считать аксиомой. Зачастую уже после принятия решения, которое считается ошибочным, мы с досадой выпаливаем: «Ну вот знал же, что подозрительная бригада ремонтников, ведь мог же других ребят нанять!»

Это интересный вопрос: в действительности могли бы? Давайте рассуждать логически. Если бы была возможность выбрать иной, гарантированно правильный вариант, разве вы этого не сделали бы? В ситуации принятия решения мы всегда выбираем лучшее и знать о подводных камнях того, что станет явным позже, никак не можем.

Принцип неоднозначности итогов

Иногда то, что мы считаем провалом сейчас, в итоге оказывается редким везением и настоящей удачей. К примеру, отказавшись от «работы мечты», вы ругаете себя, что дали маху, проявив нерешительность, а в результате вам приходит оффер из другого, более перспективного места. Некоторые считают, что в нашей жизни глобальные решения предопределены свыше, потому следует принимать все происходящее во благо. В этом есть рациональное зерно, ведь так мы можем избавить себя от лишних переживаний и сохранить эмоциональный баланс.

Принцип сохранения энергии

Другое весьма распространенное явление, связанное с «ошибочностью» выбора, — самоосуждение и длительная досада спустя время. Разумеется, если речь касается пустяков, вроде покупки незрелой дыни, то вряд ли укоры продолжатся долго. А вот в случае, когда решение было более серьезным и ответственным, негативные эмоции, включая вину, могут всерьез отравить жизнь. Однако в подобных случаях важно не то, как искренне и рьяно вы посыпаете голову пеплом, а то, как вы действуете в дальнейшем. Так что силы, время и ясность мышления гораздо важнее употребить не на переживания о неисправимом, а на изменение имеющейся ситуации к лучшему. А возможность улучшить ситуацию есть всегда.

"На самом деле значение того или иного выбора в основном зависит от нашего отношения к данному процессу. Ведь его результат — всего лишь определение одного из множества возможных путей. А кто наверняка скажет, какой из них ведет к счастью и успеху?" — резюмировала психолог.



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