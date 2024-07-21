Сделал — не сожалей: пять способов принять верное решение
Проблема выбора сопровождает нас с раннего детства: какую из игрушек взять, какой формочкой для песка поделиться? Взрослея, мы уже размышляем над другими вопросами, однако сомнения никуда не уходят. О том, как сделать процесс принятия решения менее мучительным, а главное — почему не стоит сожалеть о сделанном выборе, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
Замечали ли вы, что вне зависимости от серьезности принимаемого решения определиться бывает крайне сложно? Иногда невероятно трудно бывает выбрать «ту самую» сумочку, технику, автомобиль, карьеру — да что угодно.
"Такие примеры можно посчитать мелочами. Но как быть, когда наш выбор носит буквально судьбоносный характер? Когда речь может идти о делах личной жизни и о карьере, о выборе жилья, о согласии на серьезное лечение или же о кардинальной перемене жизни", — отметила Игонина.
Есть несколько интересных подходов, ориентируясь на которые можно значительно упростить себе жизнь и обрести уверенность в том, что сделанный шаг — верный.
Принцип «здесь и сейчас»
Делая какой-либо выбор, мы основываемся на двух моментах — собственном опыте и представлениях о том, к чему наше решение приведет в будущем. Однако придется ли нам по вкусу конечный результат, мы не знаем и предугадать не можем. Соответственно, запоздалые сожаления и переживания по поводу того, что нужно было поступать по-другому, здесь совершенно ни к чему. Заглянуть в будущее мы не можем, а значит, и корить себя не за что.
Принцип Чингисхана
Великому полководцу приписывают такие слова: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся, сделал — не сожалей». И их вполне можно применить к ситуации выбора. Так, приняв решение, основываясь на всей имеющейся информации, желаниях и возможностях, мы опираемся на самый оптимальный вариант. И, остановившись на нем, предварительно все взвесив и проанализировав, можно смело отметать иные предположения. Ведь различные «если бы да кабы» в плане сделанных поступков нерациональны. А раз так, то и сожалеть о результате попросту бессмысленно. Ситуация уже сложилась именно таким и никаким другим образом.
Принцип «я всегда прав»
Этот принцип следует считать аксиомой. Зачастую уже после принятия решения, которое считается ошибочным, мы с досадой выпаливаем: «Ну вот знал же, что подозрительная бригада ремонтников, ведь мог же других ребят нанять!»
Это интересный вопрос: в действительности могли бы? Давайте рассуждать логически. Если бы была возможность выбрать иной, гарантированно правильный вариант, разве вы этого не сделали бы? В ситуации принятия решения мы всегда выбираем лучшее и знать о подводных камнях того, что станет явным позже, никак не можем.
Принцип неоднозначности итогов
Иногда то, что мы считаем провалом сейчас, в итоге оказывается редким везением и настоящей удачей. К примеру, отказавшись от «работы мечты», вы ругаете себя, что дали маху, проявив нерешительность, а в результате вам приходит оффер из другого, более перспективного места. Некоторые считают, что в нашей жизни глобальные решения предопределены свыше, потому следует принимать все происходящее во благо. В этом есть рациональное зерно, ведь так мы можем избавить себя от лишних переживаний и сохранить эмоциональный баланс.
Принцип сохранения энергии
Другое весьма распространенное явление, связанное с «ошибочностью» выбора, — самоосуждение и длительная досада спустя время. Разумеется, если речь касается пустяков, вроде покупки незрелой дыни, то вряд ли укоры продолжатся долго. А вот в случае, когда решение было более серьезным и ответственным, негативные эмоции, включая вину, могут всерьез отравить жизнь. Однако в подобных случаях важно не то, как искренне и рьяно вы посыпаете голову пеплом, а то, как вы действуете в дальнейшем. Так что силы, время и ясность мышления гораздо важнее употребить не на переживания о неисправимом, а на изменение имеющейся ситуации к лучшему. А возможность улучшить ситуацию есть всегда.
"На самом деле значение того или иного выбора в основном зависит от нашего отношения к данному процессу. Ведь его результат — всего лишь определение одного из множества возможных путей. А кто наверняка скажет, какой из них ведет к счастью и успеху?" — резюмировала психолог.
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