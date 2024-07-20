Психотерапевт перечислил признаки зависимости от видеоигр

Это неопрятность, забывчивость, неспособность выспаться.

Стоит «бить тревогу» если у близкого, любящего проводить время за компьютером, наблюдается раздражительность.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«По внешним признакам можно понять, когда бить тревогу — человек перестаёт следить за собой, упускает важные базовые для него занятия. Это институт, школа, работа. Он не высыпается, если играет до пяти часов утра и не может остановиться, то это знак тревоги. Плюс люди становятся другими, ухудшаются их качества — раздражительность, тревожность, беспокойство появляются. Избегание тяжёлых эмоций характерно для всех возрастов, но взрослым людям легче уйти в алкоголь, игра относится туда же, все вопросы зависимостей, игромания именно про то — я уйду туда, где мне будет чуть-чуть полегче жить».



В ряде случаев для лечения зависимости от видеоигр могут пригодиться психотропные препараты, добавил Фомин.

«Множество школ и техник существует для выхода из зависимости, но в общем это работа с психологом. Для чего ты уходишь в игру? Помочь можно, разговаривая на эту тему с ближним кругом. Следующий круг — это психологический, когда ты с профессионалом разговариваешь на эту тему. Более широкий круг — это психотерапевтический, когда к психологическим методикам добавляются психотропные препараты, человек на них снижает тревожность и вербализирует, что его беспокоит. В таком стабилизированном состоянии он может с этим справиться. Можно показать человеку, что он теряет. Что будет в перспективе года, если ты продолжаешь играть и тратишь условно по пять часов своего времени — семью, работу, реализацию? Дальше будет эмоциональная пропасть, из которой будет сложно выбираться».



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