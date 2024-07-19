Рабочее место оказалось связано со здоровьем и производительностью человека

Исследования показывают, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют больше проблем со здоровьем, чем их активные соотечественники. Например, офисные работники чаще испытывают такие симптомы, как дневное истощение, гипертония и мышечно-скелетный дискомфорт, чем те, кто проводит сидя меньше времени.

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Хотя было обнаружено, что работа в стоячем положении облегчает физические симптомы и повышает производительность, остаются вопросы относительно наилучшего использования основных типов рабочих станций для повышения физической активности работников и предотвращения у них проблем со здоровьем. Это рабочие места с уклоном в положение стоя, сидя-стоя или традиционные.

Команда учёных из Школы общественного здравоохранения Техасского университета A&M в течение 10 дней измеряла уровень использования компьютера и уровень активности 61 офисного работника. Это позволило им оценить наличие дискомфорта у них и разработать возможные меры по его устранению.

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Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors.

В ходе исследования учёные наблюдали за 79 взрослыми офисными работниками, работающими полный рабочий день в крупном университете. В зависимости от типа рабочего места (стоячее, сидячее или традиционное) участники были разделены на три группы.

В итоге существенной разницы в количестве нажатий клавиш между тремя группами не обнаружилось. Однако у группы, ориентированной на стояние, было значительно больше слов и больше ошибок, чем у традиционной группы. Также данные о 24-часовой активности показали, что те, кто во время работы стоял, значительно больше в целом стояли, меньше сидели и имели меньше передвижений в час по сравнению с коллегами с традиционным рабочим местом.

65% всех участников признавались в дискомфорте в шее, а 80% из группы с традиционным рабочим местом сообщали о боли в пояснице (из группы, работавшей стоя, таких было 51,7%).

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