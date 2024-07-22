Психолог, психотерапевт или психиатр: когда и почему к ним стоит обращаться

Большинство из нас не знает, что психолог, психотерапевт и психиатр – это совершенно разные специалисты, решающие определенные проблемы. Психолог и бизнес-тренер Оксана Васько объяснила INC-News.ru разницу между приемами у психолога, психотерапевта и психиатра.

© Inc-News

Кто такой психолог?

Психолог – это тот, кто занимается психической нормой и имеет высшее психологическое образование. В РФ, так как до сих пор нет закона о психологической деятельности, психологом может работать также человек, получивший удостоверении о повышении квалификации по направлению «психология». Как правило, помимо основного образования люди, идущие в помогающую профессию, проходят еще обучение какому-либо методу (гештальт-терапия, психоанализ, КПТ, психодрама и тд).

Когда стоит обращаться к психологу?

Когда человек больше не способен самостоятельно справляться с жизнью (что называется «не вывозит»), появились симптомы и состояния, которых раньше не было (панические атаки, энурез у детей), постоянный стресс, напряжение, чувство тревоги и усталости, сложности в отношениях, отсутствие жизненных сил и тд.

Работа с психологом направлена на изменение поведения, мыслей, эмоций за счет выведения проблем на сознательный уровень.

Кто такой психотерапевт?

Врач – психотерапевт – это специалист с высшим медицинским образованием и дополнительной специализацией в области психиатрии, а затем – психотерапии, который осуществляет профессиональную помощь в лечении психических заболеваний. Лечить у нас в России согласно пункту 1 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» имеют право только врачи.

Психотерапия – это лечение психических заболеваний психологическими методами.

И даже несмотря на то, что психотерапевт имеет право лечить и выписывать пациентам лекарства, специалист, чаще всего, при каких-либо подозрениях направляет клиента на дополнительное обследование к неврологу и психиатру.

"Иногда можно встретить на просторах интернета путаницу: некоторые психологи небезосновательно называют себя психотерапевтами, ведь они же тоже осуществляют психотерапию, а не просто консультируют клиентов. В международном подходе психологи-практики подразделяются на психологов- консультантов и психологов-психотерапевтов", – отмечает Оксана Васько.



Психологи – психотерапевты – это психологи-практики с высшим психологическим образованием, прошедшие дополнительное обучение по психотерапии. А психологи – консультанты дают рекомендации, инструкции, дают клиентам ДЗ, осуществляют психологическое просвещение, отрабатывают с ними навыки общения и поведения. Работа психотерапевта более системная и глубокая, чем помощь психолога – консультанта.

Когда стоит обращаться к психотерапевту?

К психотерапевту обращаются с теми же самыми вопросами, что и к психологу. Некоторым клиентам, имеющим психические заболевания, спокойнее, если их принимает врач, а не просто «мозгоправ».

Кто такой психиатр?

Психиатр – это человек с высшим медицинским образованием, который занимается диагностикой и лечением психических расстройств (когда психика пациента существенно отклоняется от нормы).

Психиатр проводит диагностику и на основании ее результатов назначает лечение. Часто лекарственные препараты, назначенные врачом, дают быстрый эффект: снижается тревога, уменьшаются страхи, пациент начинает спать спокойно. Но в любом случае только лишь медикаментов недостаточно. При сложных проблемах (таких, как: депрессия, панические атаки, ПТСР и тд.) медикаментозное лечение обязательно должно сопровождаться психотерапией.