Ванильный секс: что это и почему его стоит попробовать

Секс бывает очень разным, но вот о том, что такое «ванильные ласки», знает далеко не каждый. Чем такая близость отличается от обычного и как правильно им заниматься, нам рассказал сексолог Егор Гришнин.

Ванильный секс — что это?

По сути, это обычный секс, но в нем нет никаких элементов БДСМ или других «вкраплений» из сексуальных практик. Егор: «Знаете, есть ванильное мороженое. Подразумевается, что в нем нет добавок. Вот эту мысль можно перенести и на сексуальную близость». Ванильный секс всегда романтичен и медленен. Как правильно, такой тип близости выбирают пары, которые довольно долго в отношениях, они уже успели выстроить глубокую эмоциональную связь, а без нее ванильный секс просто невозможен.

Как правильно заниматься ванильным сексом

Подготовка имеет значение

По большей части создание необходимой атмосферы важно для женщин, так как качество секса женщины оценивают не только по внешней совместимости и привлекательности. Мужчине стоит позаботиться о создании романтичной атмосферы, потренироваться говорить комплименты без стеснения, собрать плейлист, который оценит его женщина, по желанию — приготовить вкусный ужин. Его дама не сможет устоять перед тем, кто вложил столько усилий. В целом, паре важно расслабиться, чтобы в самом процессе не было никакого напряжения.

Прелюдия

Ванильный секс требует аккуратной и нежной прелюдии. Наш эксперт советует подсмотреть идеи в ваших любимых романтических фильмах, очень часто в них показывают именно такой вид близости. Главное, никакой спешки и агрессии. Егор: «Многие мужчины, да и женщины иногда, не терпят поцелуев, что печально и, естественно, требует проработки. Чувственный секс не может обойтись без поцелуев».

Лучшие секс-позы для ванильного секса

Миссионерская

Классическая поза, которая не требует особой физической подготовки. Большой плюс этой позы — вы с партнером сможете смотреть друг другу в глаза, что невероятно сближает. Мужчина сможет обнять партнершу, так вы создадите прочный и физический, и эмоциональный контакт.

Догги-стайл

Эту позу очень любят мужчины, которая удобна им во многих смыслах. Так у них есть возможность простимулировать большинство женских эрогенных зон, опять же, главное, никуда не торопиться и дать себе и партнеру возможность максимально насладиться процессом.

Наездница

А эта «бессмертная» поза подойдет в том случае, если остальные по каким-то причинам некомфортны вам обоим. В этой позе женщине проще контролировать темп и глубину проникновения, а чем больше контроля над процессом она получает, тем проще ей расслабиться и секс начинает играть совершенно новыми красками.