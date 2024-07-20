Как найти союзников на работе

Согласно исследованиям, дружба на рабочем месте и чувство сопричастности жизненно важны для счастья сотрудников и успеха компаний. Однако не всем удается найти верных товарищей на рабочем месте. Многим не хватает навыков межличностного общения, считает бизнес-тренер Дэниел Боскальон. Как подружиться с коллегами, эксперт рассказал в интервью AP. Один из ключевых моментов, по его словам, заключается в том, чтобы оставаться собой — притворство не способствует открытому общению.

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«У вас не может быть одной индивидуальности на работе, а другой — дома. То, кем вы являетесь как личность, проявляется везде, где бы вы ни находились», — объяснил специалист в беседе с изданием.



Кроме того, важно не закрываться, когда общение завязывается само собой.

«Люди раскрываются, они начинают разговаривать, они чувствуют себя комфортно. Затем иногда у них возникает что-то вроде "приступа уязвимости", когда они думают: "Я была слишком открыта. Что только что произошло?"», — рассказал бизнес-тренер.



Надежный способ поддерживать связи на работе — это регулярно здороваться с как можно большим количеством людей: не пренебрегайте такой возможностью, даже если это кажется вам неловким. А чтобы предотвратить возможные неурядицы с теми, с кем по долгу службы вы вынуждены тесно взаимодействовать, попробуйте обсуждать вероятные сложности заранее, чтобы заранее найти решение, а не «крайних».