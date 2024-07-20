Раскрыта причина плохого настроения и апатии летом

Свежий опрос YouGov, в котором приняли участие более 1700 человек, показал, что жара может значительно влиять на настроение. Большинство опрошенных, а именно 72%, заявили что из-за сильной жары они чувствуют себя уставшими. Среди прочих вариантов — разочарование, тревожность, растерянность, грусть и даже злость.

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«С медицинской точки зрения, а также с точки зрения психического и физического здоровья это имеет смысл», — объяснил доктор Хосе Майорга в интервью Yahoo Life.



По словам эксперта, хотя большинство людей ассоциирует сезонное аффективное расстройство с серыми и мрачными зимними месяцами, лето на многих влияет аналогичным образом: сильная жара может подорвать ваше психическое здоровье.

«Когда температура тела повышается, организм находит способы охладить себя с помощью таких процессов, как потоотделение. Это расходует энергию, из-за чего вы можете чувствовать себя более вялой», — отметил Майорга.



Кроме того, жара может вывести из равновесия из-за физического дискомфорта — например, когда ваша одежда промокла насквозь. Кондиционер не всегда решает проблему полностью — некоторые люди чувствуют себя «запертыми» в помещении и раздражаются из-за «невозможности» выйти на улицу.