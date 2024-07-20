Названа черта характера, связанная с риском неверности в отношениях

Группа норвежских ученых из Бергенского университета опубликовала результаты исследования, в котором была установлена новая черта характера, связанная с риском неверности в романтических отношениях. Эта черта получила название «эмофилия» и описывает склонность человека легко и часто влюбляться. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology.

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Романтические чувства, согласно исследованию, характеризуются сильным эмоциональным и физическим влечением к другому человеку, сопровождаются чувствами страсти, близости и преданности. Ученые выделили первую стадию этого процесса — влюбленность, как переход к переживанию романтической любви.

Исследователи предположили, что склонность к влюбленности является относительно стабильной психологической чертой у человека. Они стремились оценить, насколько точно шкала эмоциональной распущенности измеряет эмофилию и как это может влиять на романтические отношения.

Эксперты указали, что эмофилия может предсказывать количество романтических отношений у человека и частоту измен в паре. Для проведения исследования были проанализированы данные 2607 участников опроса, которые рассказали о своем опыте в романтических отношениях и заполнили анкету для выявления уровня эмофилии.

Анализ данных показал, что склонность к эмофилии имеет связь с некоторыми чертами личности, такими как невротизм, макиавеллизм и нарциссизм. Однако ученые отметили, что эти связи были слабыми, подчеркивая, что эмофилию можно рассматривать как самостоятельную черту личности.

Люди с более выраженной эмофилией, по результатам исследования, имели большее количество романтических отношений и склонны к частым изменам в партнерских отношениях. Авторы работы подчеркнули важность данного исследования для развития психологических инструментов оценки и понимания характеристик эмофилии.