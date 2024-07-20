Новорожденный, смерть и зеркало: скрытое значение снов

Специалист по снам, эзотерик Аделина Панина раскрыла значение некоторых снов, сообщает издание Marieclaire.

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Ученые подходят к сновидениям с точки зрения нейробиологии и психологии, пытаясь выяснить, как именно сны отражают наше внутреннее состояние и переживания. Однако, несмотря на различия в подходах науки и эзотерики, существует кое-что, что объединяет их. И те, и другие уверены в том, что некоторые символы значат грядущие перемены в жизни.

Смерть

Это наиболее значимый символ, но он не трактуется буквально и не предвещает скорый уход из жизни. Смерть означает переход от одного жизненного этапа к другому, новый этап самосознания, то есть старое «я» умирает и освобождает место для вашей новой версии себя. Это могут быть новые убеждения и цели, привычки, отношения.

Потеря дома или переезд

Во сне дом символизирует внутренний мир и отражает переживания и эмоции. Если вам снится, что вы потеряли свое жилище, значит, вы столкнулись с глубокой личностной перестройкой.

Переезд в новый дом специалисты трактуют как готовность к началу следующего этапа в жизни или стремление к новым возможностям.

Новорожденный

Рождение ребенка также предвещает большие перемены в жизни. Эксперты рассматривают такие сны как появление нового проекта или идеи, которые могут принести успех.

Ключи

Использовать во сне ключи или просто видеть их – значит стоять на пороге новых открытий или приобретения знаний, а также иметь доступ к чему-то недоступному ранее.

Зеркало

Специалисты уверены: этот символ говорит о том, что нужно заглянуть внутрь себя и провести самоанализ. Разбитое зеркало означает разрушение старых представлений о жизни и о себе, кризис самооценки и признак трудного периода.