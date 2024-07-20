Четыре актерских навыка, которые полезны в жизни

Актриса Дарья Погодина поделилась способами произвести на окружающих приятное впечатление, сообщает издание Lady Mail.ru.

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Импровизация

По словам актрисы, все деятели кино и театра умеют импровизировать, когда из головы вылетели нужные строчки текста.

В реальной жизни это тоже поможет, например, на собеседовании, во время экзамена или выступления на конференции. Дарья советует заранее придумать несколько вариантов развития беседы и, конечно, не забывать про юмор.

Полная вовлеченность в разговор

Актеры вынуждены обращать внимание и на партнеров, и на декорации, и на другие объекты во время выступления. Поэтому им присущи такие качества, как чуткость и концентрация.

В повседневной жизни это тоже важно – постарайтесь при контакте с собеседником быть полностью вовлеченными в диалог, как будто играете роль на сцене.

Управление речью

На людей производит приятное впечатление грамотная и правильная речь, поэтому этот навык обязательно пригодится в жизни. Это поможет найти желаемую работу, добиться авторитета среди коллег, вызывать интерес у понравившегося человека и верно доносить свою мысль.

Для этого следует выполнять специальные упражнения на произношение, пополнить свой лексикон, работать с интонацией и дыханием.

Способность раскрепоститься

Актеров учат выходить из зоны комфорта различными способами. Например, подходить к незнакомым людям на улице с вопросами.

Раскрепощенность помогает выступать перед большой аудиторией, чувствуя себя расслабленно и уверенно.