Найдено объяснение нежеланию вступать в романтические отношения

Люди, которые не стремятся найти партнёра, инфантильны. О достаточном уровне эмоционального развития свидетельствует отсутствие длительных перерывов в личной жизни. Об этом в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Когда человек зрелый, у него с отношениями, как правило, выстроена нормальная коммуникация. С отношениями как с процессом. Зрелая личность не допустит ни нахождения в отношениях, которые её длительно травмируют, и она ничего с этим не может сделать, ни без отношений. Огромное количество людей либо привыкают сидеть без отношений годами, либо они из страха, что завянут без отношений, сидят хоть в каких-нибудь. Зрелая личность автономна, она закрыла определённые потребности. Она в поиске отношений, потому что они ей нужны по возрасту. Если девушка или мужчина говорят: «Мне отношения не нужны». Сколько вам лет? Десять, девять, двенадцать, шесть? Сколько лет на самом деле вашей психике, что вам не нужны межполовые отношения? Чёткий показатель незрелости психики — отношение к отношениям. Необязательно, что у зрелой личности всегда идеальные отношения. Необязательно, что зрелая личность никогда не выходит из отношений. Такие периоды есть, но они, как правило, недлительные. Это не восемь лет, это полгода, в течение года. Потом он легко вступит, потому что зрелая личность допускает, что отношения могут быть разными — серьёзными и лёгкими, не всегда идеальными и так далее. Зрелая личность способна быть в любом формате отношений, и ей комфортно». Ранее врач-психиатр Александр Федорович назвал ревность «навязчивым состоянием».



Из-за этого чувства люди могут начинать преследование, «ставить прослушку» и «вскрывать телефоны».