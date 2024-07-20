Тест: насколько вы зависимы от любимого человека

Зависимые отношения – это такой союз, в котором один партнер испытывает чрезмерную эмоциональную и психологическую потребность от любимого.

Это может привести к нарушению личных границ, потере индивидуальности и отсутствию свободного общения между партнерами. Такие отношения, как правило, развиваются по принципу: сближение – конфликт – отдаление – отчаяние – сближение.

Как заметить, что вы попали в подобные отношения? Попробуем перечислить самые очевидные «красные флажки»:

Чрезмерная потребность в одобрении и внимании от партнера. Отсутствие собственных интересов и жизненных целей за пределами отношений. Постоянное оправдание партнера, даже если его поведение токсично и может негативно сказываться на вас. Отказ от социальных контактов и деятельности ради времени с партнером. Чрезмерное беспокойство о том, что партнер может уйти от вас.

Напротив, здоровые отношения строятся на взаимном уважении, поддержке, доверии и открытости между партнерами. В них каждый стремится к личному росту, прогрессу, а также поддерживает развитие своего партнера. Такая связь не стремится к идеалу, мужчина и женщина идут навстречу друг другу, сквозь трудности, шероховатости характеров и так далее.



Давайте проверим, в каких отношениях состоите вы.

Ответьте всего на 4 вопроса и узнайте больше о своем партнере и себе.

1.Отслеживаете ли вы действия любимого человека в соцсетях, пытаетесь ли заглянуть в его телефон и другие электронные устройства?

A. Вам хотелось бы, но вы принципиально это не делаете.

Б. У вас даже нет такой потребности.

B. Откровенно говоря, «да». Пытаетесь, по мере возможности.

2. Как много времени вы проводите вместе?

A. Даже слишком много, и вам не хватает времени для себя.

Б. Достаточно времени и вместе, и врозь. Уединение для вас – это важная потребность, какой бы сильной ни была любовь.

B. Вы с партнером стараетесь все делать вместе, постоянно быть на связи. И даже, если вынуждены быть поврозь, для вас важно обмениваться электронными сообщениями.

3. Как часто вы видите любимого человека во сне?

A. Почему-то он(а) вам не снится.

Б. Не часто, но иногда бывает.

B. Постоянно.

4. Представьте: вам вдруг пришлось расстаться. Как вы переживете такую мысль?

A. Вы знаете, что жизнь непредсказуема, и в любой момент готовы к расставанию.

Б. Конечно, неприятно думать про такой вариант развития событий, но вы сможете его принять и пройти через расставание.

B. Вам страшно и больно даже подумать об этом, земля словно уходит у вас из-под ног без партнера.

Ключ. Какую букву ты выбирал(а) чаще всего?

А. Избегание зависимости

Вы боитесь зависимости в любви, чрезмерной привязанности, всячески их избегаете, будь то осознанно или нет. Почему? Возможно, в прошлом уже были болезненные зависимые отношения, и страшно, что ситуация повторится. Однако, когда мы избегаем определенного сценария, нередко именно к нему и приходим.

Любовь без привязанности невозможна, и страх зависимости может привести к поверхностным отношениям: или формальному союзу, или постоянной смене партнеров. Попробуйте больше открыть свое сердце партнеру, но при этом сохранить ощущение защищенности.

Б. Здоровая позиция

Поздравляем! Вы достигли баланса. У вас получается и открыться навстречу любви, и не раствориться в ней. Обмениваться с партнером сердечной энергией и при этом не терять свои психологические границы.

Обычно такие отношения говорят о достаточно благополучной семейной ситуации в детстве или о большой проделанной внутренней работе над собой уже во взрослом возрасте. Продолжайте в том же духе и наслаждайтесь отношениями!

В. Эмоциональная зависимость

У вас есть склонность к любовной зависимости. Возможно, к этому приводят низкая самооценка и дефицит любви к самому себе. Чрезмерная зависимость в любви вредит отношениям, балует партнера, приводит к потере себя.

Постарайтесь сместить фокус внимания на себя, собственные потребности, ценность – вне зависимости ни от чего. Поднять самооценку, обрести уверенность в себе. Пусть результат теста вас не пугает, а напротив – направит к размышлениям, самоанализу.

Данный тест подготовлен практическим психологом, специалистом по телесно-ориентированной психотерапии, биосинтезу Ириной Соловьевой (опубликован в книге «Психологические тесты для саморазвития»).

Если вы замечаете у себя признаки зависимости, стоит обратить внимание на свои отношения и рассмотреть возможность консультации с психологом. Обсуждение своих чувств и переживаний с профессионалом поможет лучше понять ситуацию и принять решения, которые приведут к построению благополучных отношений.