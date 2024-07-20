Почему мужчины заводят любовниц

Каждый мужчина хотя бы раз в жизни думал о том, чтобы завести любовницу. Для кого-то мысли так и оставались мыслями, а кто-то переходил от слов к делу. Но что такими «деятельными» женатиками руководило?

Семь бед – один ответ

Мужчина заводит любовницу по нескольким причинам. На первом месте – стремление разнообразить интимную жизнь. Многие джентльмены признаются – с годами заниматься любовью с женой становится всё неинтереснее и неинтереснее. Именно в погоне за новыми ощущениями мужья решаются на измену. Косвенно к этому подводят супруги. Они постоянно «пилят» мужей, в чём-то упрекают, то и дело высказывают недовольство. Ну кто будет готов это терпеть 24 часа в сутки 7 дней в неделю? Нужно же и разгрузочные часы устраивать...

Ещё одна причина – ответная реакция. Если у жены есть любовник, то почему бы любовницу не завести и мужу? Едва ли в мире найдётся много «самцов», которые не отомстят своим вторым половинкам за измену той же монетой.

Потянет – не потянет

На самом же деле иметь любовницу – серьёзное испытание, которое с достоинством проходят далеко не все мужчины. Для начала нужно понимать, что любовница, как и любая другая представительница прекрасного пола, будет требовать внимание, а также определённых финансовых вливаний. Рассматривать подругу на стороне как бесплатную проститутку, готовую на всё в любом месте и в любое время, не следует. Любовниц нужно удивлять. И не только романтическими сообщениями и букетами цветов, который доставит рано утром курьер. В постели тоже придётся постараться.

Если супруга за годы совместной жизни в состоянии философски принять «осечку», то «женозаменитель», скорее всего, нет. Как правило, женатые мужчины встречаются с любовницами не так уж и часто, а поэтому такие встречи должны проходить идеально.

Типология любовниц

Так как проблема взаимоотношений с любовницами стара как мир, то психологи выделили несколько типов «дам на стороне».

Скромницы ничего не требуют, ни на что не рассчитывают, умеют довольствоваться малым и всегда найдут время на встречу. Роль любовницы их, скорее всего, не устраивает, но перейти к решительным действиям и заикнуться о походе в ЗАГС такие дамы никогда не осмелятся.

Для бизнес-леди мужчина – расходный материал. Они не считают себя любовницами и вечно куда-то спешат, а поэтому когда и где уединяться решает никак не «самец».

Любовница-хозяйка вкусно готовит, на многое готова в интимном плане, умеет делать «стрелки» на брюках и ещё кучу всего. Но вот отношений без обязательств с ней построить не получится. Вскоре роль простой любовницы ей надоест.

У стерв дурной характер. Прежде чем с ними связываться, нужно хорошо подумать. Расстаться с ними по-хорошему точно не получится. О связи узнают все, а законная супруга в первую очередь.

Дорогие штучки оценивают мужчин по толщине кошелька. Они ищут тех, кто обеспечит им безбедное существование, поэтому глаз на них стоит класть только богатым папикам. Парням со средним доходом в их сторону желательно и вовсе не смотреть.