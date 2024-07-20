Пять секс-экспериментов, от которых девушка будет без ума

Секс-эксперименты важны на любом этапе отношений. Чтобы ваша интимная жизнь заиграла новыми красками, мы попросили Татьяну Арефьеву, клинического психолога, сексолога, прокомментировать, какие сексуальные практики больше всего возбуждают и доставляют удовольствие именно женской половине в паре. Мужчинам на заметку.

Исполнение сексуальных фантазий

У каждой женщины есть тайные сексуальные желания, о которых она может стесняться говорить или просто не считает нужным озвучивать. Это могут быть любые фантазии: использование секс-игрушек, связывание рук, секс в темноте или при свете, секс в необычном месте.

Татьяна: «Главное — помнить, что все должно быть экологично и безопасно. Заранее обсудите детали и пожелания, чтобы женщина могла получить истинное удовольствие от воплощения своей фантазии».



Искусство оральных ласк

Многие женщины обожают оральные ласки, но важен правильный подход. Узнайте, как именно нравится вашей партнерше: медленно или быстро, с использованием пальцев или игрушки. Не забывайте о прелюдии: объятия, поцелуи и массаж помогут расслабить ее и настроить на нужный лад. Наш эксперт напоминает, что прелюдия не только расслабляет, но и создает более раскрепощенное состояние, в котором женщина сможет насладиться процессом в полной мере.

Секс «со звуком»

Многие мужчины молчат во время секса, но для женщин звуковое сопровождение имеет большое значение. Партнерские стоны, нежные или даже грязные слова усиливают возбуждение и могут довести женщину до фееричного оргазма. Издавайте звуки, не стесняйтесь выражать свои эмоции, и увидите, как это усилит интимную близость.

Секс с завязанными глазами

Секс с завязанными глазами дарит женщине уникальные ощущения. Потеряв одно из чувств, мозг усиливает восприятие остальных, поэтому прикосновения, голос, запахи и вкусы становятся значительно ярче. Этот эксперимент позволяет ощутить новые грани удовольствия и усилить интимную близость.

Секс-переписка

Женщинам для возбуждения зачастую требуется больше времени, чем мужчинам. Эксперимент с секс-перепиской предполагает прелюдию, начинающуюся задолго до самого акта.