Девушка увеличила грудь и почти сразу пожалела об этом

Все мы по-разному выстраиваем отношения со своими комплексами. Пока одни стараются с ними ужиться, другие от них избавляются. В последнем случае, к сожалению, проблема не всегда решается. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала на форуме Reddit о своем неудачном опыте увеличения бюста.

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Автор поста всегда мечтала сделать операцию по увеличению груди, и вот наконец ей это удалось. Дело сделано, самооценка, казалось бы, должна взлететь. Но эффекта «вау» не случилось.

«Я думала, что этот шаг повысит мою уверенность в себе, и я буду чувствовать себя лучше. Но теперь я каждый день жалею о своем выборе».



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Импланты доставляют девушке значительный дискомфорт: она жалуется на болевые ощущения в области груди, затрудненное дыхание и стеснение.

«Я словно оказалась в ловушке собственного решения, которое я приняла в погоне за тем, что, как я думала, сделает меня счастливее. Новый бюст стал постоянным напоминанием о последствиях моего поспешного решения и полного отсутствия понимания всех его рисков».



Героиня истории посоветовала другим женщинам хорошенько подумать, прежде чем корректировать свою внешность. Сейчас она с приятной ностальгией вспоминает себя прежнюю.

Пользователи Сети посоветовали девушке вернуть прежний размер груди, так как в противном случае будут страдать ее физическое и психическое состояние.

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