Психолог поделился, как раздельный отпуск может спасти брак

Считается, что совместное путешествие — это лучшая проверка совместимости: вы проводите максимум времени вместе, должны постоянно договариваться друг с другом и с достоинством выйти из стрессовых ситуаций вроде потерянного багажа и плохо работающего навигатора в незнакомой местности. Но значит ли это, что ссоры в путешествии — это приговор счастливой семейной жизни? Эксперты приходят к мнению, что, скорее всего, нет. Несовместимость в определенных вопросах — неотъемлемая часть отношений.

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«Идея о том, что ваш романтический партнер также должен быть вашим главным спутником в путешествиях, — это миф. У вас, вероятно, есть друзья, которым нравится путешествовать с вами. Гораздо важнее ценить эту дружбу и находить время для таких поездок, чем заставлять своего партнера делать все, что нравится вам», — считает консультант по знакомствам, Дамона Хофманн.



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«Парам может быть непросто путешествовать вместе по нескольким причинам, в том числе из-за различий в предпочтениях, стилях преодоления стресса и индивидуальных потребностей в пространстве и пассивном отдыхе», — объяснила в интервью HuffPost Мэйбл Ю, семейный психотерапевт.



Например, если один партнер предпочитает структурированный маршрут с осмотром достопримечательностей, а другой — спонтанные, непринужденные путешествия, не стоит зацикливаться на совместном отпуске.