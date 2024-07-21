Этот способ отомстить бывшему стал вирусным в соцсетях: в чем суть тренда

TikTok можно не любить, но сложно отрицать, что платформа стала настоящей фабрикой трендов, игнорировать которые сложно. На этот раз тиктокеры изобрели изощренный способ мести бывшим партнерам. Кажется, это не совсем законно, но обиженные девушки массово выкладывают видео, в которых воспроизводят «отборные» голосовые сообщения от своих экс-возлюбленных. Те, что показывают парней в самом невыгодном свете. В то время как часть аудитории считают подобные ролики кибербуллингом, большинство зрителей пишут в комментариях слова поддержки.

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Эксперт по отношениям Дженни Ву в беседе с NY Post объяснила, что таким образом авторы видео получают возможность убедиться, что их проблемы не уникальны, и публично «отработать» свой неудачный опыт. А вирусными ролики становятся, по словам специалиста, благодаря цепляющей уязвимости, откровенности и отсутствию цензуры. В общем, жизнь как она есть, без прикрас, часто собирает больше зевак, чем идеальная картинка. Многим блогерам стоит вспоминать об этом почаще!