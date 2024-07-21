Почему после свадьбы могут сниться кошмары: отвечает психолог

Редкой невесте удается избежать волнения накануне церемонии, но тревожность может не отпускать даже если день свадьбы прошел безупречно. Медовый месяц может быть омрачен ночными кошмарами, и такая практика «очень распространена», считает психотерапевт Лэндис Бежар. Об этом эксперт рассказала в интервью The Post. К слову, работа с невестами — ее специализация, и многим из них требуется поддержка после торжества.

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«Причина беспокойства после свадьбы может быть двоякой: возможно, у невесты был прекрасный день, но она все еще испытывает стресс, или, возможно, она не может перестать думать о чем-то, что пошло не так», — объяснила терапевт.



Причиной кошмаров могут быть и внутренние противоречия, о которых вам некому рассказать из-за страха, что люди подумают, будто вы жалуетесь на отношения сразу после свадьбы.

Бежар отметила, что тревоги часто проистекают из глубинных проблем, не связанных со свадьбой. Так, одна из ее пациенток осознала, что не смогла постоять за себя — постеснялась озвучить свои истинные пожелания организатору свадьбы. В общем, важно свыкнуться с мыслью, что идеальный праздник — не самоцель, и особенным день делает совсем не соблюдение строгого расписания.

Кроме того, «самый счастливый день в жизни» — это всего лишь романтический штамп. Возможно, вы просто не любите шумные вечеринки, но будете счастливы наконец остаться наедине с любимым. Стереотипы — не повод для стресса!