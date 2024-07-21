Почему быть главным героем полезно для психики: ученые провели исследование

Американские ученые из Университета штата Миссури выяснили, как самовосприятие людей в жизненных ситуациях влияет на их психическое состояние. Об этом сообщил научной журнал Journal of Research in Personality.

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Люди, которые воспринимают себя главными героями, имеют более высокое благополучие и большее удовлетворение своих основных психологических потребностей.

"Когда люди видят себя движущей силой в жизни и принимают решения самостоятельно, как это делают главные герои, а не поддаются влиянию внешних сил и других людей, они становятся более интегрированными и полностью функциональными личностями", — говорится в результатах исследования.



Те, кто видит себя второстепенными персонажами, с большей вероятностью будут чувствовать себя неспособными удовлетворить эти потребности, передает журнал.

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