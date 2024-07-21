Родители невесты осудили ее выбор свадебного меню

Свадьба – это не только обмен трогательными клятвами и танцы до утра, но и организаторские хлопоты. Надо продумать, как развлекать гостей и чем их кормить… И проблема в том, что уже на этом этапе можно столкнуться с недовольством гостей.

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Девушка, которая поделилась своей историей на форуме Reddit, рассказала о подготовке к предстоящей свадьбе. Они с женихом с нетерпением ждут того момента, когда обменяются кольцами, и с радостью готовятся к нему. На днях, например, они определились с меню для торжества и решили, что оно должно быть полностью вегетарианским.

«В целом мы довольно спокойные вегетарианцы. Если мы выходим куда-то, совершенно не против, если наши друзья едят мясо или рыбу. То же самое, если мы навещаем родственников: если есть вегетарианский вариант блюда для нас, то здорово. Что касается свадьбы, то это все-таки наш день, поэтому было бы неплохо сделать стол полностью вегетарианским».



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Родители девушки возмутились таким решением.

«Они говорят, что это неуважительно по отношению к гостям, которые не придерживаются вегетарианства, и неуместно с точки зрения поддержания приятного времяпрепровождения с друзьями. Мол, мы навязываем наши взгляды другим людям».



Теперь героиня истории не знает, как быть. Ситуация осложняется тем, что именно родители вызывались оплатить еду на свадьбе. Правда, до того, как узнали, что мяса на ней не будет.

Пользователи Сети заверили автора публикации, что это день ее свадьбы, поэтому она имеет полное право устраивать все так, как пожелает, не ориентируясь на мнение окружающих, в том числе родителей. Последние как будто бы и вовсе манипулируют ею в сложившейся ситуации.

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