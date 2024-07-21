Пять самых бесполезных советов для тех, кто ищет любовь

Не существует идеальной формулы любви. Однако некоторые уверены, что найти ее можно, если следовать определенным советам. Самые бесполезные рекомендации в единую подборку собрало издание HuffPost.

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«Это случится тогда, когда должно случиться»

Просто сидеть и ждать чуда не стоит. Не бойтесь заводить новые знакомства, приглашать на свидания тех, кто вам приглянулся, делать комплименты и прочее в этом духе. Иначе как вас заметит потенциальный партнер? Мы сами куем свое счастье.

«Если он не звонит на следующий день после первого свидания, значит, все пропало»

Этот стереотип нам внушили ромкомы. На самом деле в жизни все устроено не так, как в кино, поэтому ориентироваться на заповеди с большого экрана не имеет смысла. Возможно, у кавалера тяжелый день на работе, или же он свалился с простудой, поэтому ему сейчас не до телефона.

Почему партнер ничем не интересуется: три возможных причины

«Приложений достаточно»

Мы в самом деле проводим много времени в гаджетах: с их помощью мы общаемся с близкими, подписываем документы, заказываем продукты, оплачиваем путешествия и в том числе заводим новые знакомства. Но не помешает иногда отвлекаться от экрана смартфона или ноутбука на реальный мир: любовь всей вашей жизни может сидеть рядом в кафе или в очереди за справкой.

«Лучшее место для свиданий – кино»

Скорее, наоборот, ведь в кинотеатрах нельзя толком пообщаться и приглядеться друг к другу. Лучше всего проводить встречи, особенно первые, в локациях, где вы сможете спокойно поговорить и приятно провести время.

«Не нужно ожидать многого»

Вы имеете право строить отношения с человеком, который будет удовлетворять все ваши требования или хотя бы большую их часть. Не надо соглашаться на меньшее во избежание одиночества – в нем нет ничего страшного и постыдного.

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