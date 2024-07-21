Как справиться с тревогой: один простой, но эффективный способ

Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с тревогой: перед публичным выступлением, перелетом или в общественном транспорте в час-пик. Специалист по нейропсихологии Брук Вайнштейн рассказала, как справиться в этим неприятным состоянием.

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На самом деле все предельно просто, уверяет эксперт: достаточного всего лишь… встряхнуться – в прямом смысле этого слова.

«Подвигайтесь и почувствуйте, как работают суставы и мышцы. Сосредоточьтесь на своем дыхании и проникнитесь моментом. Это отвлечет вас от неконтролируемых мыслей в вашей голове, которые и становятся причиной тревожного состояния».



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Можно попрыгать на месте, потанцевать, поприседать – в общем, лучше всего ориентироваться на свои пожелания и обстановку, в которой вы находитесь. Поверьте в то, что вы можете «стряхнуть» с себя весь стресс.

«Движение – это ключ к нашему организму. Оно помогает не только предотвращать проблемы, но и избавляться от многих из них».



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