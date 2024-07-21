Психолог заявила о высоком риске развития деменции у тревожных людей

С возрастом заболевания психики могут обостряться.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анетта Орлова.

«Есть такое понятие как одряхление психики. С возрастом очень многие психические процессы меняются, ухудшаются, обостряются. Если в молодом возрасте она просто была тревожная, то это обостряется. С тревожностью всегда желательно что-то делать. Если у человека была тревожная депрессия или вообще депрессия, то вероятность, что со временем у него разовьётся деменция, выше. Есть определённые сбои, нехватка определённых нейромедиаторов — это всё очень сильно взаимосвязано. Есть на эту тему исследования. Тревожный человек так сильно захвачен своей тревогой, что ему до партнёра не остаётся сил. Он весь захвачен тем, как обслужить свою тревогу. Когда ему становится лучше, он становится увереннее в себе, он начинает расслабляться, он расправляется, перестаёт душить бедного партнёра и перестаёт обижаться на каждое движение, следить за чужими лайками».



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