Стало известно, почему возникает летняя депрессия

Признаки САР меняются в зависимости от сезона. Зимой это вялая безучастность, а летом чрезмерное волнение, что также может быть связано сезонными климатическими изменениями.

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«Высокая температура только повышается, и важно учитывать влияние САР на психическое здоровье», - прокомментировал Vox Норман Розенталь.



Летнее САР происходит из-за сезонных изменений. Зимой в связи с нехваткой света настроение может ухудшиться, а летом избыток солнца в сочетании с жарой и влажностью может привести к усталости, раздражительности и агрессии.

Серьезные проблемы с психическим здоровьем можно решить обратясь к специалистам. Они смогут установить точные причины, поставить диагноз, а также предложить подходящий план лечения, сообщает портал РБК.

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