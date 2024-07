Есть ли на самом деле свобода воли у человека

Некоторые учёные думают, что люди — это просто марионетки, которые запрограммированы на жизнь. Однако Кевин Митчелл, нейробиолог и автор книги «Свободные агенты: как эволюция дала нам свободу воли» (Free Agents: How Evolution Gave Us Free Will), считает иначе.

Используя различные инструменты нейровизуализации у людей и животных, можно уже сейчас определить типы информации, которые переносят цепи или области мозга, и когнитивные операции, которые они выполняют.

Мы в целом можем видеть, как происходит процесс мышления.

В некоторых случаях можно даже предсказать зарождающееся действие до того, как индивид его выполнит.

Более того, можно даже внедрить в мозг животного ложные воспоминания, которые повлияют на его поведение.

Но, по мнению нейробиологов, нервная система — это не просто электрохимическая машина. Это механизм, которые создаёт смыслы.

Составив карту эволюции систем агентного и когнитивного контроля, учёные пришли к пониманию, как живые организмы могут действовать по своим собственным причинам и действительно решать, что делать. Это позволяет увидеть, что люди — это не роботы, выполняющие заданную программу, а сущности с реальной автономией и причинной силой в мире, то есть со свободной волей.

Подробнее об этом говорится в книге «Свободные агенты: как эволюция дала нам свободу воли» (Free Agents: How Evolution Gave Us Free Will).