Коуч посоветовал «провоцировать» женщин, чтобы предотвратить измену
Многие женщины, которые на начальных этапах отношений играют роль «невинных, чистых дам», со временем раскрываются как искусные манипуляторы, главным интересом которых является достаток партнера, заявил в разговоре с NEWS.ru коуч Александр Кичаев. По его мнению, раскрыть истинные намерения таких женщин и исключить неверность с их стороны можно, «спровоцировав» рассказом о личных проблемах.
Если вы хотите понять, что вам будут изменять еще на ранних этапах отношений, то можно провоцировать девушку. Допустим, можно сказать о проблемах со здоровьем, с бизнесом, то есть расскажите печальную историю и посмотрите на ее реакцию. Если у нее к вам не настоящая любовь, она быстро найдет повод уйти от вас. А соответственно, вы предотвратите измену, если человек изначально был так к вам настроен, — сказал он.
Психолог Александра Миллер ранее заявила, что эмоциональные качели являются основным признаком мужчины-тирана. По ее словам, это говорит о нестабильности психики. Психолог отмечает, что сначала такие мужчины избивают женщину, а затем задабривают ее подарками.
До этого психолог и психотерапевт Александр Вронский объяснил, чем опасны абьюзивные отношения. По его словам, такой вид партнерства приводит к снижению самооценки у жертв домашнего насилия. Психолог убежден, что таким людям стоит как можно скорее прерывать взаимодействие.