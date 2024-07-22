Психолог оценила влияние соцсетей на семейные отношения

Продолжительное времяпрепровождение на таких сайтах может стать раздражающим фактором для партнёров.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Анетта Орлова рекомендовала супругам договариваться друг с другом о совместном досуге.

«Социальные сети — источник стресса для семейных отношений. Бесконечный скролл ленты, разглядывание — это неприятно. Имеет смыл договариваться о том, что есть время, которое посвящено только партнёрам. Невозможно уйти полностью из соцсетей. Представим девушку, у которой муж скроллит всё подряд и залипает на девушках, жена не в контакте с ним. Она получает сигнал отвержения, объект внимания рядом, но он не даёт это внимание. Это зависимость, когда они сидят на одном диване и каждый зависает в телефоне. Формальное присутствие человека хуже, чем его отсутствие. Если человек на работе, то она понимает, что он пошёл во внешний мир, чтобы заработать денег, например. А так она сидит и понимает, что ему там лучше, чем с ним. Через некоторое время таких людей начинает связывать только совместная ипотека и дети».



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