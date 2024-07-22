Опоздания: с чем они связаны и как с ними бороться

Каждый человек хоть раз в жизни куда-то опаздывал. Сломавшийся будильник, пролитый на себя перед самым выходом кофе, закапризничавший ребёнок или сломавшийся транспорт — причин может быть много. Но, если человек опаздывает постоянно и «непонятно почему», причины нужно искать в самом человеке. Возможно, проколы со временем сигнализируют о депрессии или даже детских травмах. Эксперты рассказали «Секрету», какие психологические и поведенческие факторы могут подталкивать человека к опозданиям — и что со всем этим делать.

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По правилам этикета допустимое опоздание — до 15 минут. И то если произошёл какой-то форс-мажор, например проблема с транспортом.

С точки зрения Трудового кодекса допустимых опозданий и вовсе нет: если вы вышли на работу даже на 5 минут позже оговоренного — это уже нарушение.

Но, даже несмотря на риск прослыть невоспитанным человеком или заиметь проблемы на работе, многие люди стабильно продолжают опаздывать. У этого может быть целый ряд причин.

Почему люди опаздывают: причины

Многозадачность

У стремления сделать как можно больше могут быть неожиданные последствия.

Алина Коробкова, клинический психолог, ACT-терапевт, член ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческих наук:

В погоне за успешным успехом люди навешивают на себя столько дел, что в какой-то момент ресурс заканчивается и они просто не вспоминают о запланированной встрече.



Жажда внимания

Эффектное появление с опозданием становится способом оказаться в центре внимания.

Ирина Крашкина, врач-психотерапевт клиники академика Ройтберга, к.м.н.:

Человек, который опаздывает, хочет предъявить себя миру и окружающим. Чтобы на него обратили внимание. Безусловно, опаздывая каждый раз, человек получает результат, к которому он стремился — его замечают.



Рассеянность, тревожность и страхи Она может быть вызвана в том числе стрессом от необходимости общаться с людьми.

Алина Коробкова, клинический психолог:

Парадокс: стремление ни в коем случае не опаздывать приводит к опозданиям. Тревожные люди очень стараются делать всё правильно, переживают, что о них могут плохо подумать, и создают суету на пустом месте. Суета рождает лишние движения: бесконечные перепроверки и последние штрихи забирают ценные минуты. Тревога растёт, время утекает. В итоге человек опаздывает, испытывает страшное чувство вины и зарекается больше никогда так не делать. А в следующий раз петля повторяется.



Оксана Васько, психолог, бизнес-тренер, преподаватель института практической психологии «Иматон»:

Если человек приходит вовремя на обычные встречи, но систематически опаздывает на экзамены, переговоры, собеседования, то здесь речь идёт уже о страхе быть неуспешным, неловким и неубедительным. Опаздывая, человек пытается избежать очередного поражения.



Вячеслав Филашихин, главный врач частной психиатрической и наркологической клиники «Роса»:

Опоздания нередко являются отражением внутриличностного конфликта, связанного с неуверенностью человека в принятом решении. Это может проявляться в долгих сборах, чувстве напряжения перед назначенной встречей.



Психические заболевания

Депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и психоз также могут быть причиной опозданий.

Вячеслав Филашихин, болезненные нарушения психики, при которых может наблюдаться такой симптом, как постоянные опоздания:

- При депрессии (депрессивном состоянии): как правило, основные болезненные симптомы наиболее выражены по утрам — апатия, чувство тоски или тревоги. Обычные действия даются человеку с большим трудом. Он склонен переносить и отодвигать необходимые поступки и решения, что часто приводит к опозданиям, особенно с утра. - Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). При этом заболевании человек постоянно опаздывает, так как вынужден тратить время на выполнение своих «ритуалов» (что-нибудь перепроверить, помыть руки, пересчитать попавшие на глаза предметы и т. п.). - При эндогенных заболеваниях (психозы, шизофрения): опоздания на работу или учёбу могут быть одними из первых симптомов заболевания, к которым позже присоединятся и другие проявления болезни.



Перфекционизм

Косвенная, но достаточно распространённая причина.

Андрей Кружаленко, клинический психолог, КПТ-терапевт

Перфекционисты часто стараются завершить все дела идеально, что может занимать больше времени, чем предполагалось. В результате они задерживаются на одном этапе и опаздывают на следующий.



Ощущение вседозволенности

В отличие от предыдущих причин, здесь опаздывающий не страдает от своей непунктуальности и опаздывает избирательно. Это способ самоутвердиться.

Коробкова Алина:

Причиной опозданий может быть эгоцентризм. Не стоит забывать и об этой особенности психики: бывает, что людям действительно нет дела до других. Они не испытывают угрызений совести и ориентируются сугубо на свой комфорт. Такая черта может быть свойственна, например, нарциссической личности.



Вячеслав Филашихин:

Более экстремальный вариант — антисоциальное расстройство личности. Данная нозология характеризуется устойчивой склонностью человека к отрицанию всяких норм, пренебрежению ими. Для такого человека есть только те правила, которые удобны ему, остальное не имеет значения.



Жёсткое воспитание. Опоздания могут быть своего рода формой протеста.

Оксана Васько, психолог, бизнес-тренер, преподаватель института практической психологии «Иматон»:

Иногда опоздания — это следствие жёсткого контроля и директивного воспитания в детстве со стороны родителей. Если человек постоянно опаздывает, то это может быть следствием протестного поведения — назло маме отморожу уши. Конечно, он это делает не специально, а бессознательно сопротивляется любым нормам и правилам.



Что делать, если я постоянно опаздываю

Рон Хелпмен — психотерапевт из Нью-Йорка и исследователь феномена опозданий считает, что есть два направления, в которых стоит смотреть, когда мы говорим об опозданиях: планирование и мотивация.

Планированию можно научиться. Но, если человек недостаточно заинтересован в том, чтобы быть на месте вовремя, он всё равно может опоздать. Нужна конкретная и веская причина, чтобы начать стремиться к пунктуальности.

При этом для людей, которые вечно опаздывают, чужое недовольство этим фактом не является аргументом. Они скорее обидятся на то, что их не понимают и не сочувствуют возникшим проблемам, чем изменят своё поведение. Таким людям нужно увидеть, что пунктуальность выгодна им самим.

Так, одному из клиентов Хелпмена помогло осознание, что он устал от стресса и спешки, связанных с частыми опозданиями.

Поэтому прежде всего попробуйте проанализировать, в чём причина ваших опозданий. А также — какие объективные сложности они создают в вашей жизни. Например, вы регулярно опаздываете на работу, и это вредит вашей карьере. Или вы опаздываете на поезда и самолёты, теряя время и деньги.

Андрей Кружаленко:

Первый шаг к решению проблемы — признание того, что опоздания являются систематической проблемой. Самоанализ и ведение дневника опозданий помогут выявить паттерны и причины.



Вячеслав Филашихин:

Первое, что нужно сделать, чтобы побороть склонность к опозданиям, — определить причину, почему вы опаздываете (плохое планирование, нехватка времени, неуверенность в себе и т. д.). Заведите дневник опозданий и отмечайте там, на сколько вы опаздываете и по какой причине. Это поможет вам увидеть закономерности и понять, что именно вас задерживает.



Топ-5 советов для тех, кто постоянно опаздывает

Постарайтесь каждый раз после опоздания подумать, чем оно было вызвано. Ищите и устраняйте повторяющиеся факторы.

Светлана Скакун, карьерный консультант, специалист по soft skills

Научитесь относиться к своему времени как к своему капиталу. Проанализируйте, где именно ваши траты бессмысленны и не несут никакой пользы. Возможно, устранив хотя бы часть «пожирателей» времени, вы сами не заметите, как опоздания станут чем-то из далёкого прошлого.



Если вы считаете себя «человеком, который всегда опаздывает», постарайтесь изменить своё мышление. Начните воспринимать время как ценный ресурс — если вы будете его ценить, вы сможете его планировать, советует Филашихин.

Начните планировать письменно. Неважно, будет это электронный календарь, бумажный блокнот или ежедневник. Главное, чтобы все важные планы были там зафиксированы.

Планируйте не только то мероприятие, на которое важно не опоздать, но и дела вокруг него. Разбивайте крупные дела на мелкие.

«Планируйте не более 60 процентов своего времени, оставляя временные "дыры" в расписании. Именно они могут оказаться тем самым стратегическим запасом времени. Именно они помогут сделать вдох, когда кажется, что сил больше нет», — рекомендует Скакун.



Если вы опаздываете постоянно и везде, попробуйте в течение одной рабочей недели записывать всё, что делаете, указывая время. Это позволит вам найти те ошибки в планировании, которые вы совершаете регулярно. Александр Любищев, которого считают автором тайм-менеджмента, вёл фактически поминутный хронометраж большую часть жизни. Вам такая точность не нужна, достаточно просто оценить, сколько на самом деле времени занимают привычные дела. Очень часто реальные цифры расходятся с представлениями о них.

Это называется «ошибка планирования» — когнитивное искажение, связанное с излишним оптимизмом и недооценкой времени, требуемого для выполнения задачи.



Ставьте напоминания. Если ваша проблема в том числе в несобранности, вам может помочьбудильник или таймер, который будет напоминать вам, что пора начинать собираться или выйти из дома.

Светлана Скакун

Если вы привыкли раз за разом отключать прилетевшее уведомление — используйте разные звуки/мелодии, а можно даже собственный голос, который будет напоминать вам, ради чего конкретно установлен именно этот сигнал и почему его нельзя проигнорировать. И да — иногда будильники нужно ставить на окончание работы или на время начала обеденного перерыва. Потому что некоторые буквально забывают отдыхать.



Закладывайте в планы «воздух», хотя бы дополнительные 15 минут в планы.