Почему мы начинаем нервничать накануне отпуска

Психотерапевт Зайцев: люди нервничают перед отпуском из-за его идеализации. Заслуженного отдыха обычно ждут чуть ли не как главный праздник года. И задолго до него начинают представлять, как всё прекрасно пройдёт. Вот только нередко реальность потом не совпадает с этими фантазиями. Что ещё добавляет стресса накануне отпуска — далее в этом материале.

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Почему перед отпуском поднимается уровень стресса

Страх неудач

Взрослый человек знает, что далеко не всегда мечты совпадают с реальностью. А от отпуска ожидает самых приятных впечатлений. Поэтому и появляются опасения, что на отдыхе что-то пойдёт не так.

«Люди начинают тревожиться о том, чтобы всё прошло самым лучшим образом», — отметил психотерапевт.



Расходы

Отпуск — это всегда немалые траты. Тем не менее далеко не каждый может позволить себе желаемый уровень отдыха.

«Нередко люди переживают, что затраты на отпуск достаточно большие. Хочется позволить себе более качественный отдых, но цены кусаются», — объяснил специалист.



Подготовка

Понервничать приходится и на этапе покупки билетов и бронирования отелей. Процесс может быть небыстрым и не таким простым, как на первый взгляд.

Для того чтобы снизить градус стресса, можно воспользоваться советами психолога Виктории Дмитриевой. Например, концентрироваться не на внешних событиях, а на себе.