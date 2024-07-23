Женщина получила странное предложение после десяти лет романа и разочаровалась

Женщина рассказала, как после 10 лет романа получила предложение от партнера и разочаровалась в нем. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

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По словам 32-летней женщины, они с избранником пережили многое вместе, однако о браке задумались только после того, как пару лет назад съездили навестить родителей. Там паре пришлось отвечать на неудобные вопросы родных о том, когда ждать приглашения на свадьбу.

«Ему потребовалось полгода после той семейной поездки, чтобы в другой семейной поездке упомянуть мне по телефону, что он подумывает о предложении. После восьми лет совместной жизни я чувствовала себя немного расстроенной. Он заговорил об этом только из-за давления членов родных и ожидал, что я отвечу на его косвенное предложение по телефону», — написала она.



В итоге после странного предложения женщина заявила, что уже считает себя замужем за ним, и свадьба для нее не является чем-то обязательным. К ее разочарованию, партнер с этим согласился. С тех пор прошло два года, и мужчина очевидно не торопится с официальным предложением. Эта ситуация обижает автора письма, так как она окончательно потеряла надежду выйти замуж. В комментариях большинство читателей форума предложили честно сказать партнеру о своем желании официально оформить отношения, а не ждать, когда он догадается о ее мечте.

Ранее получившие отказ во время предложения руки и сердца мужчины поделились опытом. Один из пользователей признался, что первый отказ через много лет обернулся согласием.