Сексуальные триггеры, которые «зажгут» любого мужчину

Если вы все еще думаете, что мужчина сойдет с ума от вашего нового комплекта кружевного белья, забудьте — сексолог Анна Сорокина рассказала о мужских сексуальных триггерах, «зажигающих» даже самого скромного представителя сильного пола.

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Вы умеете получать удовольствие

Многие ошибочно полагают, что единственная цель мужчины в постели — получить оргазм. На самом деле, женское удовольствие способно вызвать невероятный выброс гормонов счастья в организме мужчины, что сильно привязывает его к партнерше и, кроме того, позволяет самому испытать более яркий оргазм.

Анна:

«Подскажите своему мужчине, особенно если это ваша первая близость, как доставить вам удовольствие, сам он едва ли догадается, ведь мы все уникальны».



Реализация его фантазий

Ничто так не возбудит мужчину, как ваше согласие осуществить его фантазию. Помните, что любые эксперименты в постели происходят с обоюдного согласия партнеров, не стоит жертвовать своим эмоциональным и физическим здоровьем ради удовлетворения мужчины. Предложите ему позу, которую и сами хотели попробовать, или же смените локацию — проведите сексуальные выходные вне дома, смена обстановки приносит больше адреналина, которого часто так не хватает.

Принятие себя

Уверенная в своем теле девушка — сексуальный магнит для любого мужчины.

Анна:

«Мужчина уверен, что женщина, не сомневающаяся в своей привлекательности, будет так же уверена и в постели, пусть это не всегда совпадает с реальностью, но часто мужчина неосознанно поддается этой мысли».



Сексолог рекомендует перестать себя критиковать по любому поводу и научиться баловать себя — так вы натренируете принятие себя в любом состоянии, а для качественной сексуальной жизни это необходимое условие.

Вы знаете толк в прелюдии

Нет, мужчина не готов к близости с вами по щелчку пальцев. Ему также нужна подготовка, особенно после 40 лет, когда без непосредственной стимуляции эрогенных зон ничего не получится. Постоянное улучшение техник прелюдии позволит вам свести с ума даже самого опытного партнера, едва ли найдется мужчина, равнодушный к умелым предварительным ласкам.