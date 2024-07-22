«Это значило бы, что она особенная». Мужчина отказался вести свою девушку в дорогой ресторан

Желания партнеров далеко не всегда сходятся. В этом на своем примере убедился мужчина, поделившийся историей из жизни на форуме Reddit.

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22-летний автор поста, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на днях пригласил свою сестру в ресторан со звездой Мишлен. У родственницы был день рождения, так что поход в заведение стал для нее подарком на праздник.

На следующий день юноша проводил время с возлюбленной, с которой состоит в отношениях почти год. Он показывал ей фотографии с дня рождения и делился своими впечатлениями о приятном вечера. А затем девушка спросила героя истории, когда он сводит в этот ресторан и ее.

«Я сказал ей, что мы для этого еще недостаточно долго встречаемся. Она, казалось, немного расстроилась и сменила тему, а я почувствовал себя виноватым. Я люблю свою девушку, но, пригласи я ее в ресторан со звездой Мишлен, это значило бы, что она действительно особенная для меня, и что у нас будет длительная связь. А я не думаю, что дошел до этого этапа со своей девушкой».



Пять самых бесполезных советов для тех, кто ищет любовь

Пользователи Сети встали на защиту возлюбленной автора публикации.

«По сути, ты ей сказал, что у вас несерьезные отношения. Удачи», «Ну, ты сам сказал — ты бы взял с собой только того, кто тебе дорог, и ты ясно дал понять, что твоя девушка таковой не является», «По крайней мере, твоя девушка молода и не потратила на тебя больше года», «Первое свидание я еще могу понять, но год — это безумие», «Твоя девушка явно зря тратит на тебя время».



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