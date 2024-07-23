«Один ребенок — плюс 100 тысяч!»: Сколько, по мнению россиянок, должен зарабатывать мужчина

Недавно популярная блогерша Алиса Ли заявила, что мужчина, проживающий с семьей в Москве, должен зарабатывать минимум миллион рублей в месяц. По ее словам, меньшей суммы просто не хватит на покрытие ипотечных обязательств, оплату школы для детей, содержание жены и покупку еды. «Мослента» опросила женщин из разных городов России и выяснила, сколько же должен зарабатывать мужчина, по их мнению, чтобы чувствовать себя комфортно и обеспечивать семью. Наши собеседницы также высказались о том, должна ли работать женщина и на что могут быть потрачены ее деньги. Ниже — их монологи.

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Про идеальную региональную зарплату

Полина, 30 лет, юрист

Я считаю, что, живя в регионе, мужчина должен зарабатывать триста тысяч рублей в месяц при условии наличия собственной квартиры и машины. В целом для закрытия базовых потребностей и каких-то хотелок сверху этого достаточно. Если женщина при этом имеет собственный доход, то данная сумма вполне приемлема.

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Я не считаю, что мужчина должен обеспечивать женщину, которая при этом сидит без дела. Для меня идеальная концепция отношений — когда мужчина имеет доход в размере трехсот тысяч рублей и закрывает все базовые потребности семьи в еде, жилье, одежде, образовании. Женщина при этом имеет собственный доход и может спокойно тратить деньги на покрытие собственных аппетитов. Например, мне захотелось дорогие туфли. Я хочу пойти и спокойно их себе купить, при этом зная, что квартира оплачена, еда куплена, дети в комфорте. Идеально!

Про доход, пока не появились дети

Татьяна, 23 года, администратор в фитнес-клубе

Мы с молодым человеком живем в маленьком городе, детей у нас пока нет. Отталкиваясь от этих вводных, могу сказать, что мужчина должен зарабатывать минимум 70 тысяч рублей. Этой суммы вполне хватает для покрытия базовых расходов: квартира и коммунальные платежи, проезд, продукты, одежда. При этом остаются деньги и для того, чтобы отложить на путешествие, сходить в ресторан. И на другие развлечения.

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Уверена, что мужчина должен будет искать способы увеличить свой доход, когда появятся дети, так как и запросы нашей семьи тоже вырастут. Но пока меня все устраивает.

Про то, что все относительно

Елена, 46 лет, домохозяйка

Мне кажется странным рассуждать о конкретных суммах. Мужчина должен зарабатывать не миллион и не 50 тысяч рублей. Он должен зарабатывать столько, сколько ему было бы достаточно для содержания своей семьи: любимой женщины, детей. При этом у мужчины обязательно должны оставаться собственные деньги, которые он мог бы тратить исключительно на себя, свои хобби и незапланированные хотелки. Зарабатывать достаточно — это знать, что у тебя не стоят вопросы на что завтра купить поесть и чем платить ребенку за кружок.

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Потребности у людей совершенно разные. Скорее всего, они зависят от уровня воспитания, образования и интеллекта. Кому-то будет достаточно 100 тысяч рублей на то, что я выше перечислила, а кому-то и миллиона будет мало.

Про простую математику

Василиса, 24 года, HR-менеджер

Мужчина должен зарабатывать хотя бы в два раза больше меня. Это минимум. Хотя бы триста тысяч рублей. Эта сумма оптимальна, чтобы мужчина мог позволить оплатить отпуск на двоих и жилье. Так я считаю на данный момент.

Когда у нас появятся дети, сумма вырастет. Я бы точно не хотела, чтобы мой уровень жизни с появлением малышей снижался и нам приходилось экономить. Я не хочу носить одну и ту же обувь несколько лет подряд, не покупать одежду, которая мне нравится, отказываться от обновления техники, чтобы купить что-то ребенку. А дети же до 16 лет постоянно растут. У них размер одежды и обуви меняется каждые полгода. В общем, математика простая. Один ребенок в семье — заработок мужчины увеличивается еще на 100 тысяч, итого 400. Двое детей — это уже 500. Я хочу, чтобы все жили в комфорте.

Мне не подходит вариант не ездить в отпуск, отдавать детям старые телефоны, не хочу, чтобы младшие дети донашивали что-то за старшими.

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Скажу честно, меня вообще не возбуждают мужчины, которые мало зарабатывают. Однажды я общалась с таким кандидатом. Химия между нами была бешеная, очень классный секс, эмоции, общение интересное. После секса, первого и последнего, я узнала, что он зарабатывает 80 тысяч в месяц, из которых 40 тратит на квартиру. Мне в одно мгновение перестало быть интересно это общение. А что мы будем делать с его свободными 40 тысячами рублей?! Я не представляю.

Про необходимость зарабатывать самой

Анастасия, 40 лет, владелица собственного бизнеса

Во-первых, мужчина в принципе должен зарабатывать, как и любой другой человек на планете Земля. И женщина тоже. Все должны работать и зарабатывать. Жизнь-то не бесплатная.

Во-вторых, сумма желаемого заработка определяется самим человеком, в нашем случае мужчиной, исходя из амбиций, понимания своих целей и желаний.

Не могу сказать конкретную цифру, сколько должен зарабатывать мужчина. Я такими категориями последний раз рассуждала, наверное, лет в 18-20. Тогда какие-то пожелания были. Я хотела, чтобы кто-то обеспечил мое счастье. Но я быстро поняла, что женщина сама должна уметь себя обслужить. Ситуации бывают разные: от банальных до фатальных. Бывает, что семья закончилась, вдруг ценности оказались не те, которые оговаривались во время конфетно-букетного периода. А бывают несчастные случаи, люди умирают. Еще случается, что женщина просто вдруг становится не нужна. И часто — не нужна вместе с детьми. В этом случае ты должна сама уметь заработать и закрыть свои потребности.

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Я, кстати, ни в одних своих отношениях наперед не знала, сколько мой мужчина зарабатывает. У нас просто всегда были поделены финансовые обязанности. Условно, на мужчине всегда был дом: оплата коммунальных платежей, покупка продуктов, клининг.

А по поводу содержания женщины — тут уже как кто в паре договорится. Меня, например, содержать не надо. Я и сама хорошо зарабатываю. И если вдруг завтра с моим мужчиной что-то случится, я пересоберусь и снова буду делать все для обеспечения собственного комфорта.

У мужчины природой в голове заложено быть добытчиком. Если все пазлы в голове правильно сложились, и мальчика достойно воспитали, то он сам захочет дать все возможное своей семье, детям, любимой женщине. А иначе куда ему это все?

Про самое главное стремление

Екатерина, 29 лет, специалист по нейросетям

Сколько должен зарабатывать мужчина? Все зависит от того, что это за мужчина. У меня нет конкретной цифры. Не знаю, должен быть это миллион, 500 тысяч или 100.

© Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если мы строим отношения, то мужчина точно должен зарабатывать не меньше меня. А лучше — больше. Но это не критично. Главное, чтобы мужчина хотел развиваться, стремился к изучению нового и постоянно был в движении. В какой-то момент времени его заработок может быть даже минус 500 тысяч рублей. Например, он вложился в новый бизнес и месяц убыточный. А через краткий срок он уже будет зарабатывать 10 миллионов рублей в месяц. Все же ситуативно.

В России для комфортной жизни достаточно полмиллиона рублей. При этом можно откладывать деньги, инвестировать, путешествовать. А если ты живешь в Дубае, то этих денег на всю семью уже не хватит. Однозначного ответа нет.