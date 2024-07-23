Девушка назвала плюсы отношений с мужчинами заметно старше и моложе

Сексуальный опыт с мужчинами намного старше и моложе отличается, рассказала секс-колумнист Альмара Абгарян. Разницу отношений с мужчинами постарше и помоложе девушка назвала в колонке для Metro.

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Отношения с разницей в возрасте она считает самой большой тенденцией свиданий 2024 года.

«Взрослые люди (включая меня сейчас) часто имеют больше багажа, который может просочиться и в спальню — от нерешенных эмоциональных проблем и бывших партнеров до трудностей с работой и общего стресса — но это также может быть и положительным моментом, потому что опыт имеет значение. С возрастом мы учимся сообщать о своих потребностях и справляться с тем, что нам преподносит жизнь, в том числе в спальне», — рассказала она.



Молодые же люди, по мнению Абгарян, все еще пытаются понять, что им нравится в постели и как доставить удовольствие партнеру.

«При этом они одобрительно относятся к важности удовольствия и сексуального согласия, много обсуждаемых в последние несколько лет», — назвала плюс отношений с молодыми мужчинами она.



При этом, подчеркнула эксперт, если женщине кажется, что партнер для нее слишком молод или стар, вероятно, так оно и есть.

Ранее американка объяснила, почему после развода предпочитает отношения исключительно с молодыми мужчинами. 47-летняя женщина заявила, что мужчины ее возраста не следят за собой.