Испугавшейся влюбленности пожилой женщине дали совет

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет пожилой женщине, испугавшейся сильной влюбленности в старого друга. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

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По словам автора письма, ей за 50, и ее удивляет сильное физическое влечение к партнеру и то, что она ощущает идеальную эмоциональную и интеллектуальную совместимость с ним.

«Временами я чувствую ужас. Заслуживаю ли я счастья? Я всегда находила смысл своей жизни в работе, а эти отношения начались после того, как была решена серьезная проблема со здоровьем. Впервые в жизни я отдаю предпочтение отношениям, а не работе и чувствую себя слегка виноватой из-за этого, а интенсивность собственных эмоций удивляет и пугает меня», — написала женщина.



По словам автора письма, она боится, что ее чувства исчезнут.

В ответ Перри отметила, что нормально чувствовать смесь волнения и страха, вступая в новые значимые отношения, особенно те, которые не похожи на прошлые романы.

«Признайте, что эти эмоции являются естественной реакцией на изменения и неопределенность. Что вы можете с ними сделать, кроме как признать их? Не пренебрегайте силой наблюдения за этим чувством, глядя на него с дистанции, вы не позволите неопределенности подавлять вас», — пишет эксперт.



Она также порекомендовала практиковать пребывание наедине вдалеке от партнера, чтобы восстановить связь с собой. От катастрофических фантазий о будущем Перри призвала отказаться.

«Жизнь полна неопределенности, но она также полна прекрасных моментов, которые заслуживают того, чтобы ими дорожили, поэтому не торопитесь и цените их. Интеграция этой новой любви в вашу жизнь не означает отказ от других аспектов того, кем вы являетесь, например, от успешной карьеры; это означает создание более полноценного и полноценного существования», — уверена Перри.



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«Отношения служат для нас человеческим зеркалом. В вашей жизни появилось новое зеркало, дающее вам новый, другой взгляд на себя. Требуется время, чтобы по-настоящему узнать нового человека, а также время, чтобы научиться видеть себя иначе — как человека, заслуживающего большой любви», — Филиппа Перри, психотерапевт.



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