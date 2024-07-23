Виртуальный мир опасен для психики человека, предупредил врач

Длительное нахождение в виртуальном пространстве отрицательно влияет на здоровье человека – об этом рассказал врач-психиатр Виктор Нурдаев.

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Регулярное присутствие в виртуальном мире оказывает значительное влияние на нервную систему и когнитивные функции, в том числе на память и внимание, отметил специалист. Чрезмерное нахождение в интернете может привести к ухудшению кратковременной памяти, снижению концентрации и развитию зависимости.

«Взрослым желательно проводить в интернете не более двух часов в сутки. Детям до двух лет лучше вообще не взаимодействовать с экраном гаджетов, а дошкольникам и даже подросткам рекомендовано находиться «в сети» не более часа в день», – напомнил врач.



Важно, чтобы в основе деятельности человека были физическая активность, реальное общение – это способствует развитию памяти, мышления, внимания и социальных навыков. Если человек начинает ощущать зависимость от онлайн-контента, необходимо ограничить время присутствия в виртуальном пространстве. Для этого рекомендуется разработать распорядок дня с альтернативными занятиями.

«Помочь себе справиться с подобной зависимостью можно также под руководством психолога, при помощи методов когнитивно-поведенческой терапии. В первую очередь к ним относятся самонаблюдение, планирование и коррекция поведения», – отметил Нурдаев.



Если такие попытки не приносят результатов, следует обратиться к врачу-психиатру для проведения диагностики психического состояния и составления индивидуального плана лечения, пишут «Известия».

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