Почему ухудшается память? Топ-3 причин от врача

Психиатр Панова: память страдает от переутомления. Многие в пожилом возрасте начинают сетовать на память. Например, человек только что хотел что-то сказать, но мысль ушла, или забыл, куда положил свои очки. Но такие трудности могут возникнуть даже у молодых и активных людей — возраст порой тут ни при чём. Рассказываем, почему возникают проблемы с памятью.

1. Переутомление

Как рассказала РИАМО врач — психиатр-психотерапевт Надежда Панова, чаще всего за ухудшение памяти «несёт ответственность» переутомление. В этот момент стоит дать организму передышку — взять отпуск и отдохнуть несколько дней.

2. Соматические проблемы

Также память может страдать из-за соматических заболеваний. Среди них:

Анемия,

Эндокринные нарушения,

Воспалительные процессы.

Когда человек начнёт лечение, то память восстановится, уточнила эксперт.

3. Ментальные проблемы

К ним относятся:

Тревожные расстройства,

Навязчивость,

Гипомания в рамках биполярного расстройства.

В этом случае проблемы в первую очередь не с памятью, а с внимательностью и умением концентрироваться.

Депрессия тоже влияет на память, но по мере лечения проблемы уйдут сами собой.

Тут «Секрет» подробно рассказал, как избежать проблем с памятью и сохранить здоровье мозга на всю жизнь.