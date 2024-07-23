Почему ухудшается память? Топ-3 причин от врача
Психиатр Панова: память страдает от переутомления. Многие в пожилом возрасте начинают сетовать на память. Например, человек только что хотел что-то сказать, но мысль ушла, или забыл, куда положил свои очки. Но такие трудности могут возникнуть даже у молодых и активных людей — возраст порой тут ни при чём. Рассказываем, почему возникают проблемы с памятью.
1. Переутомление
Как рассказала РИАМО врач — психиатр-психотерапевт Надежда Панова, чаще всего за ухудшение памяти «несёт ответственность» переутомление. В этот момент стоит дать организму передышку — взять отпуск и отдохнуть несколько дней.
2. Соматические проблемы
Также память может страдать из-за соматических заболеваний. Среди них:
- Анемия,
- Эндокринные нарушения,
- Воспалительные процессы.
Когда человек начнёт лечение, то память восстановится, уточнила эксперт.
3. Ментальные проблемы
К ним относятся:
- Тревожные расстройства,
- Навязчивость,
- Гипомания в рамках биполярного расстройства.
В этом случае проблемы в первую очередь не с памятью, а с внимательностью и умением концентрироваться.
Депрессия тоже влияет на память, но по мере лечения проблемы уйдут сами собой.
Тут «Секрет» подробно рассказал, как избежать проблем с памятью и сохранить здоровье мозга на всю жизнь.