Врач рассказал, как хоррор-квесты могут повлиять на здоровье

Клинический психолог Артем Тараянц назвал NEWS.ru последствия хоррор-квестов для здоровья. По его словам, такие мероприятия могут спровоцировать инфаркты и инсульты. Тараянц отметил, что последствия для психики могут быть острыми и отдаленными.

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"Квест может привести к травматическому стрессовому расстройству, появлению психосоматических и фобических симптомов. В хоррор-квестах определяющей является роль аниматора. Именно от этого человека зависит уровень опасности. Уровень компетентности аниматора в хоррор-квестах никому, кроме работодателя, не известен, и его никто не может гарантировать. У каждого человека есть определенный порог толерантности к стрессу", — сказал психолог.



Специалист отметил, что узнать его можно только по факту, а не измерить заранее. Психолог напомнил про стоп-слово, которое дает некоторую иллюзию контроля над ситуацией. В тот момент, когда человек должен произнести это слово и дать сигнал об остановке квеста, стресс, как правило, уже превышает допустимый уровень и не позволяет ему этого сделать. В результате могут быть последствия для психики и здоровья, подчеркнул эксперт.

"Стресс может как спровоцировать развитие многих психических и соматических заболеваний, так и обострить уже существующие, а также увеличить риски инсульта или инфаркта, в том числе и в молодом возрасте", — заключил психолог.



Ранее квест в Махачкале обернулся гибелью двух девушек. Подруги не смогли выбраться из пожара. В результате одна умерла в больнице ночью, а вторая — утром 22 июля.