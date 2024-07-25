«Букет эмоциональных проблем»: психолог оценил состояние Стаса Пьехи

В новом интервью Стас Пьеха заявил, что не может смотреть на себя в зеркало дольше 30 секунд. Он не понимает, как поклонницы смотрят на него на концертах, «не отрываясь», в течение двух часов. Более того, Пьеха назвал свою профессию «омерзительной». Психолог Станислав Самбурский считает, что певец стал закомплексованным из-за тяжелых отношений с семьей. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

© Passion.ru

Стас вырос в семье, состоящей из музыкантов, людей, для которых сцена важнее всего в жизни. Его бабушка — Эдита Пьеха, отец — джазовый музыкант Пятрас Герулис, мать Илона Броневицкая, эстрадная певица. Позже она перевезла сына к бабушке, которая стала заниматься его воспитанием.

«В ситуации, когда тебя бросили, а по ощущениям ребенка это именно так, он получает букет эмоциональных проблем: постоянное стремление к признанию, низкая самооценка, трудности в эмоциональной близости, постоянная тревога, связанная со страхом потерять близких. Самой заметной проблемой отсутствия родительской любви во взрослом возрасте становятся эмоциональные качели: человек то чувствует себя брошенным и хочет забиться под плинтус, то рвется сделать что-то выдающееся, чтобы наконец-то заслужить их внимание и любовь. В словах Стаса видно амбивалентное отношение к профессии. Внутренний конфликт на лицо: профессия, которая отняла у него материнскую ласку, стала для него тем самым инструментом, благодаря которому он может получить желанное внимание», — высказался психолог.



Эдита сыграла ключевую роль в жизни Стаса. Она по-своему отнеслась к его воспитанию и постаралась сделать из него Пьеху-2. Во-первых, поменяла мальчику фамилию, а, во-вторых, отдала учиться в петербургскую капеллу по классу фортепиано и хорового пения. Но и она не смогла обеспечить ребенку хотя бы видимость семьи. Чтобы сохранить внимание публики, Эдита продолжала гастрольную деятельность, а Стаса отдала на несколько лет в интернат.