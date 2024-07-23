Психолог допустил «блокировку» родителей для выстраивания благополучия в семье

Речь идёт о ситуациях, когда родственники «сливают на вас негатив».

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Лидия Чумаченко подчеркнула важность обозначения личных границ и проговаривания проблем.

«К сожалению, культура семьи сейчас потеряна. Редко где сохранились правильные и гармоничные взаимодействия, где каждый занимает своё место и понимает свою роль. В этих случаях мы имеем право, как потомки, отрезать связь, не брать телефон, не отвечать на звонки. Это — мамина жизнь, мы можем выбрать свою. Здесь для ребёнка в приоритете, если он хочет создать гармоничные отношения со своей супругой, то ему нужно выбрать себя. Мама дала нам жизнь, мы её с благодарностью приняли и пошли дальше делать с этой жизнью всё самое хорошее. Можно заблокировать, выстраивать границы, иногда говорить, что, если родственники будут сливать на вас негатив, то вы положите трубку. Предложить перенести общение и разговоры в другую струю. Вы — взрослый человек и имеете право на свои желания, цели, мечты и планы. Так единственно правильно выстраиваются гармоничные отношения».



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