Психолог посоветовала «никогда» не жалеть людей

Такое поведение «деструктивно», потому что лишает возможности оказать настоящую поддержку.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Екатерина Плотко.

«Состояние сожаления, когда нам жалко человека, и мы начинаем вместе с ним проживать слёзы, боль, горе, грусть, мы таким образом никогда не сможем поддержать человека, так как мы быстро падаем со скалы или горы с ним, на его уровень низко вибрационного состояния, и уже с высоты позитивного состояния, мы не можем дать ему руку. Жалеть вообще нельзя человека никогда — ни бомжей, ни больных детей, ни алкоголиков. Мы можем из состояния своей радости и позитива сделать что-то конкретное. Если есть деньги, купить инвалидную коляску, есть время — поддержать, есть возможность — накормить человека. Но жалеть, уподобляться жалости — это самое деструктивное, что можно придумать. Поэтому, когда человек плачет, нет смысла рядом с ним сидеть и плакать».



Специалист также не рекомендовала «чересчур поддерживать» плачущего мужчину. Вместо этого следует обнять человека и «дать ему место для чувств».

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