Названы лучшие компаньоны женщин для крепкого сна

Похоже, сладкий сон рядом с любимым мужчиной — клише из романтических фильмов. Женщины, как ни странно, лучше спят рядом с собаками, чем с партнерами, уверяют ученые из колледжа Кинизиус в Буффало, США. Исследователи опросили около 1000 женщин — 55% респондентов сообщили, что делят свою кровать по крайней мере с одной собакой, а 31% — по крайней мере с одной кошкой. 57% женщин в то же время сообщили, что спят в одной постели с партнером. То есть одно другому не мешает — можно радоваться и животным, и своему избраннику под боком. Но не в том суть.

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Участницы заполнили анкету о качестве своего сна и о том, насколько они чувствовали себя в безопасности в результате присутствия в кровати своей собаки или кошки. Те, у кого есть партнеры, также оценили, как они влияют на сон и чувство безопасности ночью. После анализа полученных данных команда ученых установила, что мужчины и кошки с одинаковой вероятностью нарушат сон женщины, а вот собаки в спальне тем временем не доставят дискомфорта.

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