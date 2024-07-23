Психолог перечислил признаки, что подруга соблазняет вашего мужа

Признаки, что ваша подруга соблазняет вашего мужа: и что с этим делать
О, эта старая, словно наш сумасшедший мир, проблема, когда ваша лучшая подруга увлечена вашим парнем. Мужем или партнером — официальная степень вашей близости в данном случае не играет особой роли.
«В одном из опросов, посвященных дружеским отношениям, выяснилось, что треть женщин привлекает парень их лучшей подруги. Некоторые из них признались даже, что хотели бы "пошалить" и флиртовали с мужчиной своей подруги! Это не должно удивлять. У вас, как у лучших подруг, наверняка схожие вкусы на многие вещи… в том числе и на мужчин, которые вам нравятся», — объясняет психолог Радмила Бакирова.
Вот три признака того, что ваша подруга увлечена вашим мужчиной.
Она всегда спрашивает, присоединится ли он к вам
Одно дело — иногда спрашивать, не собирается ли ваш мужчина тоже пойти с вами. Но не постоянно. Она слишком заинтересована! Когда она знает, что он будет рядом, она одевается по высшему разряду, ее прическа и макияж безупречны. Даже если вы все трое собираетесь просто расслабиться у себя дома. Очень подозрительно, если подумать. Все ее настроение и отношение, кажется, меняются, когда он приходит. Она оживает и ведет себя совсем не так, как когда вы общаетесь вдвоем.
Она смеется над его шутками, даже очень плохими
"Да ладно, — думаете вы внутри себя. — Я люблю своего мужчину, но он действительно не прирожденный комик". С ее точки зрения, он не может ошибиться ни на шаг. Даже если он вас расстроил, она, кажется, принимает его сторону. Это очень раздражает, когда она так поступает, и вы не понимаете, почему она не сделала того самого шага до сих пор.
Вы обнаруживаете, что она написала ему сообщение, причем совершенно неожиданно
Если только они не были друзьями до того, как вы с ним сошлись, у ваших подруг редко бывает веская причина заводить с ним отдельную «дружбу».
«Ему также нужно объяснить, почему он ответил на ее сообщение — или вообще вступил с ней в переписку большей или меньшей степени игривости. Если, конечно, он не пришел к вам с вопросом, почему она с ним связалась», — говорит психолог.
Как поступить в этой щекотливой ситуации, когда вроде и терять никого из них двоих не хочется, но и оставлять все, как есть, не получается?
Интуиция: слушайте себя
Если все складывается именно так, как вам кажется, прислушайтесь к своей интуиции. Она поможет вам.
«Обычно наше подсознание более прозорливо, чем мозг — и замечает те мельчайшие признаки, которые мы склонны игнорировать», — говорит Радмила.
Соблюдайте меру
Помните, что вы можете раздуть из мухи слона. Ведь она так ведет себя с каждым парнем — искрящаяся весельем и хихикающая? Если да, то это не реальная угроза, но вы можете намекнуть, что ей стоит сбавить обороты в случае с вашим партнером.
Будьте честны с собой и с ними обоими
Если вы узнали, что она переписывалась с ним, управляйте своими ожиданиями от разговора. Ожидаете ссоры — вы ее получите. Настройтесь на то, что вам удастся все уладить, и вероятность этого возрастет.
«Лучше всего сразу выйти на откровенный разговор и поговорить с ними обоими по отдельности», — предупреждает Радмила.
Но будьте при этом дружелюбны и спокойны.
«Она — ваша подруга, вы хотите дать ей шанс, поэтому общайтесь, когда вы обе расслаблены. Будьте честны, говоря о своих эмоциях по поводу происходящего», — добавляет психолог.