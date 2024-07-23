Психолог перечислил признаки, что подруга соблазняет вашего мужа

О, эта старая, словно наш сумасшедший мир, проблема, когда ваша лучшая подруга увлечена вашим парнем. Мужем или партнером — официальная степень вашей близости в данном случае не играет особой роли.

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«В одном из опросов, посвященных дружеским отношениям, выяснилось, что треть женщин привлекает парень их лучшей подруги. Некоторые из них признались даже, что хотели бы "пошалить" и флиртовали с мужчиной своей подруги! Это не должно удивлять. У вас, как у лучших подруг, наверняка схожие вкусы на многие вещи… в том числе и на мужчин, которые вам нравятся», — объясняет психолог Радмила Бакирова.



Вот три признака того, что ваша подруга увлечена вашим мужчиной.

Она всегда спрашивает, присоединится ли он к вам

Одно дело — иногда спрашивать, не собирается ли ваш мужчина тоже пойти с вами. Но не постоянно. Она слишком заинтересована! Когда она знает, что он будет рядом, она одевается по высшему разряду, ее прическа и макияж безупречны. Даже если вы все трое собираетесь просто расслабиться у себя дома. Очень подозрительно, если подумать. Все ее настроение и отношение, кажется, меняются, когда он приходит. Она оживает и ведет себя совсем не так, как когда вы общаетесь вдвоем.

Она смеется над его шутками, даже очень плохими

"Да ладно, — думаете вы внутри себя. — Я люблю своего мужчину, но он действительно не прирожденный комик". С ее точки зрения, он не может ошибиться ни на шаг. Даже если он вас расстроил, она, кажется, принимает его сторону. Это очень раздражает, когда она так поступает, и вы не понимаете, почему она не сделала того самого шага до сих пор.

Вы обнаруживаете, что она написала ему сообщение, причем совершенно неожиданно

Если только они не были друзьями до того, как вы с ним сошлись, у ваших подруг редко бывает веская причина заводить с ним отдельную «дружбу».

«Ему также нужно объяснить, почему он ответил на ее сообщение — или вообще вступил с ней в переписку большей или меньшей степени игривости. Если, конечно, он не пришел к вам с вопросом, почему она с ним связалась», — говорит психолог.



Как поступить в этой щекотливой ситуации, когда вроде и терять никого из них двоих не хочется, но и оставлять все, как есть, не получается?

Интуиция: слушайте себя

Если все складывается именно так, как вам кажется, прислушайтесь к своей интуиции. Она поможет вам.

«Обычно наше подсознание более прозорливо, чем мозг — и замечает те мельчайшие признаки, которые мы склонны игнорировать», — говорит Радмила.



Соблюдайте меру

Помните, что вы можете раздуть из мухи слона. Ведь она так ведет себя с каждым парнем — искрящаяся весельем и хихикающая? Если да, то это не реальная угроза, но вы можете намекнуть, что ей стоит сбавить обороты в случае с вашим партнером.

Будьте честны с собой и с ними обоими

Если вы узнали, что она переписывалась с ним, управляйте своими ожиданиями от разговора. Ожидаете ссоры — вы ее получите. Настройтесь на то, что вам удастся все уладить, и вероятность этого возрастет.

«Лучше всего сразу выйти на откровенный разговор и поговорить с ними обоими по отдельности», — предупреждает Радмила.



Но будьте при этом дружелюбны и спокойны.