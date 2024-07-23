Психолог рассказала о пользе садоводства

Добровольные работы на садовом участке могут значительно улучшить психологическое состояние человека. Об этом рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина, передает Pravda.Ru.

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«Садоводство становится путем к радости и хорошему настроению, к тому же это физическая активность, которая особенно ценна для тех, кто много времени проводит в офисе», — отметила эксперт.



По ее словам, такая активность позволит улучшить физическое здоровье, а также временно уйти от городской суеты и сбалансировать умственное и физическое состояние. Если после работ в огороде человек чувствует усталость, Мухина рекомендует заняться медитацией. Она уточнила, что это поможет дополнительно расслабиться и восстановиться.

Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина до этого предупреждала, что работа в огороде вниз головой может повысить риск развития инсульта и сердечной недостаточности. По ее словам, тело человека не приспособлено к длительной работе вниз головой, которая может привести к нарушению кровоснабжения мозга.

Ранее садовод рассказала, как ухаживать за огородом в жару.