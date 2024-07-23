Шесть признаков перфекционистов, которые не умеют отдыхать

Если вы планируете свой маршрут с точностью до минуты — возможно, вы перфекционист, который не умеет отдыхать. И чем больше совпадений выйдет по пунктам, тем вероятнее, что вам нужно поработать над своим стремлением к идеалу, самостоятельно или со специалистом.

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Вы живете планами

Ваш отдых больше похож на список дел: ресторан, музей, представление — везде надо быть вовремя, перепроверить брони, найти билеты на электронной почте. Вместо того чтобы наслаждаться моментом, вкусом блюд, общением и чем угодно еще, вы живете планами. Перфекционизм способен вам помешать отойти от намеченного даже ради того, чего вы искренне хотите в моменте. Такой подход способен напрочь испортить отпуск — доля спонтанности на отдыхе никогда не помешает!

Вы назначаете виноватых

По словам психологов, среди перфекционистов распространены как внутренние, так и внешние конфликты. Такие личности очень строги к себе и другим людям за несоответствие воображаемым стандартам совершенства. Когда планы рушатся, перфекционист не может отпустить ситуацию без поиска виноватых. В отпуске они могут критиковать себя за то, что не спланировали все заранее, когда билеты на то или иное событие распроданы. Даже если впервые о нем услышали несколько минут назад. Или устроить конфликт с партнером потому, что тот выбрал не самый лучший столик в ресторане.

Гибкость — это не про вас

Речь, разумеется, пойдет не о гимнастических трюках. Когда-что идет не по плану, перфекционисты могут испытывать серьезные проблемы с адаптацией к новой ситуации.

Всему виной ложное чувство контроля, когда может казаться, что «идеально спланированный» отпуск — с экскурсиями, питанием и прогулками, расписанными с точностью до минуты, — означает, что ничто не может пойти не так. В результате любители всего идеального раздражаются из-за 1000 мелочей — от неподходящей погоды для образцового кадра до корректировок в меню отеля, что мешает насладиться отдыхом как следует.

Вы отдыхаете «напоказ»

Будучи перфекционистом, вы можете быть озабочены своим образом в глазах других людей — а потому планирование поездки зачастую сводится к тому, чтобы она эффектно выглядела в соцсетях. Вам не нужно три экскурсии за день, если вы весь год мечтали провести день в постели. Вам не нужно бронировать роскошный номер в отеле, если вам хочется пожить неделю в палатке без удобств. Не стоит ориентироваться на «идеальные» поездки друзей в соцсетях — что если вообще обойтись без контента? Отдыхайте для себя, а не чтобы впечатлить других.

Отказ от путешествия кажется меньшим из зол

Перфекционисты часто хотят, чтобы все шло настолько идеально, что в конечном итоге они зацикливаются на наихудших сценариях — эту привычку называют катастрофизацией или катастрофическим мышлением. Другими словами, это склонность переоценивать вероятность негативных событий. И она вполне способна отравить не только отпуск, но и жизнь. Отменять поездку из-за прогноза погоды или потому, что вы не успели купить идеальный наряд не слишком рационально. «Идеально или никак» — установка, несовместимая с размеренным отдыхом.

В отпуске вы устаете сильнее, чем на работе

На самом деле весь смысл отпуска в том, чтобы отвлечься от повседневной рутины и улучшить свое самочувствие, а иногда и поправить здоровье. Если вы жертвуете внутренним покоем ради «идеального» отдыха — похоже, вы зашли слишком далеко. К его концу вы можете почувствовать себя измотанной и охваченной тревогой настолько, что будете мечтать вернуться на работу как можно скорее, где вам, возможно, проще контролировать ситуацию и подчинять жизнь своим правилам.

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